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Народ проснулся, это не сдержать

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  • 3.07.2020, 14:50
  • 1,708
Народ проснулся, это не сдержать
ФОТО: RIA.RU

Пора разрушить стены у тюрьмы, в которую загнали нас когда-то.

Стихотворения от одного из сторонников потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико публикует Telegram-канал «Баста!».

Мы слишком долго ждали перемен.
И слишком долго попросту молчали.
Пора уже подняться нам с колен,
Чтоб наши дети нас не презирали.

Пора кричать, что не «народец» мы,
Ведь Беларусь историей богата.
Пора разрушить стены у тюрьмы,
В которую загнали нас когда-то.

Сегодня уже поздно нас пугать.
И власти не способны спрятать пламя.
Готовы друг за друга мы стоять,
При этом, без равнения на знамя.

И с нами боль от тысячи сердец
И слезы тех, кому уже досталось.
И август наш наступит наконец.
Потерпим, ведь чуток совсем осталось.

Устал, как многие, бояться и молчать.
Душа в крови, оглохшая от крика.
Народ проснулся. Это не сдержать.
Нас больше. Голос наш - за Бабарико!


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