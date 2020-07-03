Народ проснулся, это не сдержать 1 3.07.2020, 14:50

1,708

ФОТО: RIA.RU

Пора разрушить стены у тюрьмы, в которую загнали нас когда-то.

Стихотворения от одного из сторонников потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико публикует Telegram-канал «Баста!».

Мы слишком долго ждали перемен.

И слишком долго попросту молчали.

Пора уже подняться нам с колен,

Чтоб наши дети нас не презирали.

Пора кричать, что не «народец» мы,

Ведь Беларусь историей богата.

Пора разрушить стены у тюрьмы,

В которую загнали нас когда-то.

Сегодня уже поздно нас пугать.

И власти не способны спрятать пламя.

Готовы друг за друга мы стоять,

При этом, без равнения на знамя.

И с нами боль от тысячи сердец

И слезы тех, кому уже досталось.

И август наш наступит наконец.

Потерпим, ведь чуток совсем осталось.

Устал, как многие, бояться и молчать.

Душа в крови, оглохшая от крика.

Народ проснулся. Это не сдержать.

Нас больше. Голос наш - за Бабарико!