Народ проснулся, это не сдержать1
- 3.07.2020, 14:50
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Пора разрушить стены у тюрьмы, в которую загнали нас когда-то.
Стихотворения от одного из сторонников потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико публикует Telegram-канал «Баста!».
Мы слишком долго ждали перемен.
И слишком долго попросту молчали.
Пора уже подняться нам с колен,
Чтоб наши дети нас не презирали.
Пора кричать, что не «народец» мы,
Ведь Беларусь историей богата.
Пора разрушить стены у тюрьмы,
В которую загнали нас когда-то.
Сегодня уже поздно нас пугать.
И власти не способны спрятать пламя.
Готовы друг за друга мы стоять,
При этом, без равнения на знамя.
И с нами боль от тысячи сердец
И слезы тех, кому уже досталось.
И август наш наступит наконец.
Потерпим, ведь чуток совсем осталось.
Устал, как многие, бояться и молчать.
Душа в крови, оглохшая от крика.
Народ проснулся. Это не сдержать.
Нас больше. Голос наш - за Бабарико!