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Le Figaro: Откуда появилась загадочная радиоактивность в Северной Европе?

  • 3.07.2020, 15:33
Le Figaro: Откуда появилась загадочная радиоактивность в Северной Европе?

Французские эксперты рассказали новую версию о российском следе.

"Финляндия, Швеция и Норвегия в последние дни зафиксировали появление в воздухе низкого уровня радиоактивных веществ антропогенного происхождения, - пишет Le Figaro (перевод - inopressa.ru).

- (...) Среди искусственных радионуклидов, обнаруженных в первую неделю июня, есть следы йода-131, кобальта-60, цезия-134, цезия-137 и рутения-103. Между тем, такая смесь в низких дозах "не представляет опасности для людей или окружающей среды", утверждает Институт радиационной защиты и ядерной безопасности (IRSN) . Франция, похоже, также убереглась: "за период с начала июня в воздухене было обнаружено аномального увеличения радиоактивности".

"(...) Следует ожидать, что в дальнейшем мы не увидим чего-то существенного, это означает не то, что ничего не происходит, а лишь то, что показатели недостаточно высоки, чтобы их можно было выявить", - указывает Франсуа Беснус, директор по охране окружающей среды в IRSN.

"(...) Ситуация необычная, - признается Франсуа Беснус. - Мы уверены, что речь идет об антропогенном факторе и что это не ресуспендирование ранее выпавших частиц, как это было в апреле прошлого года в связи с пожарами, произошедшими недалеко от Чернобыльской АЭС". Из-за присутствия рутения, который "не выживает" долго, предполагается, что потенциальный инцидент связан с горячим топливом. На данный момент невозможно узнать, является ли это следствием аварии или операции технического обслуживания с использованием дегазации, если учесть, что, по словам директора по охране окружающей среде в IRSN, каждая страна, и даже каждая установка имеет свои собственные нормативы разрешенных выбросов. "Это может проистекать, например, из системы очистки бассейна охлаждения атомной электростанции", где хранится отработанное ядерное топливо", - передает издание

"(...) То же самое явление было отмечено пять лет назад, с точно такой же смесью радиоэлементов. Было бы удивительно, чтобы столь сходные выбросы не имели одинакового происхождения. Таким образом, это может быть операция, которая проводится раз в 5 лет и генерирует такие выбросы, - считает Франсуа Беснус. - В то время не было никаких расследований, но все же необходимо понять, что происходит, чтобы выяснить, на случай тревоги, где возникает такая проблема".

"Исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) разместил в Twitter карту с указанием зоны потенциального источника радиоактивности. Она приблизительно охватывает юг Швеции и Финляндии, Латвию, Эстонию и большую территорию в России. Но такого рода расследование не входят в обязанности ДВЗЯИ, напоминают в организации. Скандинавские власти заявляют, что не знают о каком-либо инциденте на своих ядерных объектах. Российская сторона также утверждает, что на электростанциях, расположенных в этом секторе, в последнее время не было зафиксировано "никаких аномалий". Такие заявления следует воспринимать с осторожностью, поскольку известно, что Москва отказывалась от своей ответственности за обнаруженное в Западной Европе осенью 2017 года радиоактивное облако, которое состояло исключительно из рутения. Скорее всего, оно прибыло с производственного объединения по переработке ядерного топлива "Маяк", расположенного на Южном Урале", - говорится в статье.

"В данный момент выбросы произошли в более близкой зоне, и зафиксированная активность намного менее значительная", - указывает Франсуа Беснус, добавляя, что делать выводы еще рано. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) утверждает, что, кроме скандинавских стран, ни одно другое государство-член ЕС не обнаружило повышения уровня радиоактивности. Оно утверждает, что продолжает анализировать данные, чтобы выяснить происхождение этой загадочной аномалии", - резюмирует Le Figaro.


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