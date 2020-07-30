Лев Марголин: Рубль может обвалиться еще на 20% по отношению к доллару 5 30.07.2020, 16:36

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Лев Марголин

Деньги в бюджете заканчиваются.

Экономист Лев Марголин заявил, что считает вполне вероятным падение белорусского рубля еще на 20% (примерно, на 50 копеек по отношению к доллару- ред.). Все потому, что деньги в бюджете заканчиваются.

"Во время избирательной кампании у властей есть соблазн включить печатный станок, чтобы поднять бюджетникам зарплаты и таким образом бросить людям пряник, но не факт, что это будет сделано", — уточнил экономист в интервью "Радыё Рацыя".

"Но тут даже не в выборах дело. Думаю, этот станок и так придется запускать, но уже после избирательной кампании. В стране хватает государственных предприятий, которым нужно помогать. Им нужны дешевые кредиты, а откуда их взять? Денег нет, их можно только напечатать. Если бы не было государственных предприятий, то, возможно, обошлось бы и с без этого, но в стране очень большой государственный сектор – надо содержать и убыточные заводы, и огромную армию бюджетников, и чиновников с силовиками", — пояснил возможную необходимость включения печатного станка Лев Марголин.

"Думаю, к окончанию этого года рубль может обвалиться еще на 20% по отношению к доллару. И это в лучшем случае, ведь уже звучат заявления, что Национальный банк должен быть помощником правительства, чтобы людям деньги платили. Но увеличение денежной массы — большой риск для экономики и национальной валюты. И я не вижу, какой власти будут искать выход из этой ситуации, потому что на реформы они однозначно не пойдут", — считает экономист.