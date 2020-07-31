«Пляжи пустые, на море ни души!» 4 31.07.2020, 9:59

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Минчане рассказали о том, как отдохнули в Одессе в разгар карантина.

В июне у Сергея и его девушки нарисовался отпуск. Молодые люди поняли, что без моря жить не могут, и решили все-таки попытать счастья в Одессе. Им это удалось, несмотря на то, что всем въезжающим в Украину нужно было выдерживать обязательную самоизоляцию. О том, как это получилось, Сергей рассказал onliner.by.

— Мы решили, что отдых без моря не отдых. Лучше быть на самоизоляции на море, чем сидеть в Беларуси. Ничего сложного в том, чтобы сейчас попасть на море в Украину, нет. Все было легально, никаких маршруток, полей и троп, как на российской границе, ничего такого, — объясняет Сергей. — Украина делит всех въезжающих на две категории — на приехавших из стран красной и зеленой зоны. К странам красной зоны относятся те, в которых на данный момент число болеющих менее 55 человек на 100 тысяч населения. В странах зеленой зоны, соответственно, это число меньше и въезд проще.

Сергей с девушкой отправлялись в Одессу 11 июля. Тогда в Беларуси было около 87—90 болеющих на 100 тысяч населения. Беларусь входила в красную зону. Это значит, что для приезжающих из таких стран действовали ограничения: особая страховка и обязательная 14-дневная самоизоляция.

— Страховка нужна не простая — ее точное название «Страхование медицинских расходов и услуг, связанных с COVID-19 на территории Украины», — объясняет Сергей. — Мы спрашивали об этом у наших страховых компаний, в ответ слышали, что белорусские страховки «от всех болезней» подходят всем. Но на форумах на эту тему писали, что украинским пограничникам обычная страховка «от всех болезней» не подходит. Им нужно именно страхование от COVID-19.

Пара решила взять и белорусскую, и украинскую страховку. Если с белорусской было все понятно и просто, то с украинской пришлось повозиться. На сайте Государственной пограничной службы Украины Сергей с девушкой изучили список страховых компаний, которые выдают специальные страховки от коронавируса. Дальше нашли компанию, в которой можно оформить страховку онлайн, — и вопрос был решен. К слову, стоит она около 1 евро в сутки на человека.

— Дальше стоял вопрос о самоизоляции. Когда ты пересекаешь белорусско-украинскую границу, у тебя два варианта. Первый — сразу ехать в больницу и там отбывать 14 суток самоизоляции. Второй — находиться в самоизоляции по месту пребывания, при этом контроль происходит через специальное приложение «Дій вдома», которое ты обязан установить на свой телефон. Там ты вводишь свои паспортные данные и место, где будешь отбывать самоизоляцию. Но пограничникам нужно не просто приложение, а активированное приложение. Активировать его можно только с помощью украинской SIM-карты. Тут были разные варианты. Либо ты просишь у знакомых купить тебе украинскую «симку» — на нее придет оповещение, либо нужно просто на определенном сайте купить номер, куда будет доставлено SMS-уведомление.

Сколько стоили подобные номера, Сергей не помнит, говорит, совсем недорого. Затем пара купила билеты в Одессу из Минска. Ехали на автобусе Ecolines, который ходит через Киев четыре раза в неделю. При заказе пару предупредили, что нужна страховка и приложение. На билет в одну сторону на одного человека пошло 100 рублей, в итоге на дорогу пара потратила 400 рублей. Через Booking они забронировали двухкомнатную квартиру недалеко от Дерибасовской улицы и пляжа. Стоила она $19 в сутки. Итого за 15 дней они заплатили $285 за двоих.

— На оформление и все дела мы потратили где-то день, ничего сложного не было. На границе также есть возможность купить украинскую специальную страховку и украинскую «симку», чтобы активировать приложение, — объясняет парень. — Но на границе, конечно, это все дороже.

Несмотря на карантин и, казалось бы, отсутствие очередей, на границе белорусы провели семь с половиной часов.

— Мы приехали на украинскую границу в 00:30, а выехали в 8 утра. Дело в том, что у нас был интернациональный автобус — ехали люди из Турции, Израиля, России, Украины и Беларуси. Так вот многие ехали наобум. Когда сопровождающие спрашивали про то, установили ли они приложения, у многих были квадратные глаза, — объясняет минчанин. — Сначала все возмущались, украинцы говорили, что их пустят по Конституции. Однако на границе все сидели с Wi-Fi, качали приложение, бегали покупать SIM-карты и страховки. То есть все это время приводили автобус в порядок.

После того как украинские пограничники записали все данные белорусов, номер телефона и место, куда они направлялись, у пары было 24 часа на то, чтобы достичь конечной точки. Иначе — штраф.

— По прибытии на место нужно активировать пункт «Последняя станция» в приложении. После этого оно несколько раз в день (обычно утром, днем и вечером) присылает запрос. Нужно в течение 15 минут сделать селфи в указанной геолокации. Если ты этого не делаешь, то приезжает милиция и снова выписывает штраф, — объясняет Сергей. — Но приложение глючило, у него довольно низкие рейтинги, сами украинцы его хейтят. В итоге нам не пришло никаких оповещений. На шестой день мы получили SMS о том, что, поскольку в Беларуси снижается число активно болеющих, наша самоизоляция завершена.

— Можно было, конечно, не тревожиться, просто приехать и сдать тест на коронавирус методом ПЦР. Его делают в любой поликлинике (наши белорусские почему-то не подходят), — говорит Сергей. — Тест стоит 1700 гривен — около 150 белорусских рублей. Но, если честно, нам было жалко тратить деньги.

Что касается самого моря и отдыха, то, по словам Сергея, отдыхать паре было очень комфортно: на пляжах не было ни души.

— Мы приехали, и пляжи нас встречали пустотой, людей можно было по пальцам пересчитать, — говорит Сергей. — Это было очень необычно: пустые шезлонги, практически ни души. Мы сначала терялись. Народу становилось больше только на выходных, когда в Одессу приезжали киевляне. В выходные дни Одесса гуляет, а в будние все пустынно.

И что важно, маски носить обязательно в помещениях, в аптеках, магазинах, на вокзалах. Необходимо соблюдать дистанцию, об этом все напоминают, и с этим строго. Но на улице такой обязанности у людей нет, — добавляет парень.

При этом Сергей отмечает, что цены на овощи и фрукты в Одессе низкие. Арбузы стоят по 10 гривен за килограмм (87 копеек), дыни — 20 гривен (1,75 рубля), персики и абрикосы — 25 гривен (2,2 рубля).

— Алкоголь, морепродукты и рыба тоже дешевле. А вот молоко и молочные продукты дороже. К примеру, литр молока стоит 3,5 рубля, сметана, творог и мороженое тоже намного дороже, чем у нас, — объясняет молодой человек. — Дороговато пообедать и в ресторанах на набережной. Там реально европейские цены. К примеру, хороший ужин на двоих обойдется в 50 евро.

По итогу на всю поездку (15 дней) потратили $750 на двоих. Пара вернулась домой 27 июля.

— Я думаю, что уже совсем скоро белорусам не придется сталкиваться с такими сложностями, — считает Сергей. — Надеюсь, уже с 1 августа наша страна перейдет в зеленую зону и туристы спокойно смогут ездить отдыхать в Украину.