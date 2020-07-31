В России цены на бензин взлетели до исторических максимумов 4 31.07.2020, 19:36

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Фото: РИА Новости

Это произошло на фоне обвала мировых нефтяных котировок.

Взлет биржевых цен на бензин до исторических максимумов, состоявшийся в России на фоне обвала мировых нефтяных котировок, привел в движение шестеренки топливной инфляции, пишет finanz.ru.

Бензин устойчиво дорожает в розничной продаже по мере того, как АЗС переписывают ценники неделя за неделей.

Средние потребительские цены на бензин в России с 20 по 26 июля 2020 г. выросли на 6 копеек и составили 45,6 рубля за литр, отчитался в еженедельной статистике Росстат.

Неделей ранее бензин стал дороже на 7 копеек, за три предыдущие недели - на 30 копеек, а с начала года - почти на 1 рубль, или 2,2%.

На минувшей неделе средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 4 копейки - до 43,06 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 8 копеек - до 46,77 рубля за литр, а стоимость Аи-98 возросла на 6 копеек и составила 52,69 рубля за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин был зафиксирован в 40 субъектах РФ, наиболее заметный отмечен в Магадане - на 1,6%. При этом снижение цен наблюдалось лишь в семи субъектах.

В Москве за отчетный период цены на автомобильный бензин выросли на 0,2%, и на отдельных АЗС достигали 49,99 рубля за АИ-95 и более 55 рублей - за АИ-98.

Потребители расплачиваются за 40-процентный взлет оптовых цен на нефтепродукты в апреле-июне после решения правительства запретить ввоз топлива из-за рубежа. Санкт-Петербургская биржа и АЗС остались без дешевого белорусского бензина и поставок из Европы, которые в небольшом объеме начали поступать на северо-запад РФ.

Летом Минэнерго приказом заставило вертикально интегрированные нефтяные компании увеличить биржевые продажи топлива, но этого оказалось недостаточно, чтобы вернуть цены на прежние уровни.

АИ-95 подешевел на 9% -с 59,6 до 54,8 тысячи рублей за тонну. Это остается на 17% дороже, чем в начале года, и близко к пиковым значениям 2018 года, когда цены на топливо взлетели вслед за повышением акцизов.

АИ-92 тем временем продолжает дорожать на бирже и в четверг, 30 июля, установил новый 2-летний рекорд - 51781 рубль за тонну.

Рост цен на бензин становится головной болью для ЦБ, который пытается поддержать экономику снижением ставки в условиях, когда инфляция может разогнаться из-за упавшего рубля.

Бензин дорожает с опережением потребительской инфляции, что может породить эффект домино: его стоимость зашита в цены и оказывает влияние на стоимость других товарных групп, отмечают аналитики Промсвязьбанка.

Некоторые нефтяные компании в мае-июле отправляли автомобильный бензин на экспорт, а затем скупали его на бирже для поставок на собственные АЗС, по сути выводя товар из обращения, отмечает президент Российского топливного союза (РТС, объединяет владельцев независимых сетей АЗС) Евгений Аркуша.

Это привело к тому, что мелкооптовые цены на бензин и дизельное топливо почти сравнялись с розничными, а в отдельных регионах превысили их, как уже было в 2018 году, указывает он: в результате независимые АЗС вынуждены устанавливать цены выше, чем стоимость топлива на заправках крупнейших нефтяных компаний, и теряют клиентов.

Глава РТС обратился в ФАС с призывом посодействовать увеличению производства и поставок топлива по всем каналам сбыта, усилить контроль за продажей топлива на бирже и отменить запрет на импорт бензина.