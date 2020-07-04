COVID-19 бушует в Бресте: нет мест в больницах, средств защиты и тестов 4.07.2020, 9:42

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Фото: «Радыё Свабода»

Рассказы жителей города.

Читатели телеграм-канала «Баста!» из Бреста рассказывают о ситуации с распространением коронавируса в областном центре.

«Мой папа заболел Covid-19, а близкие находятся на изоляции, - пишет читатель. - Маме повторно мазок не хотели брать, ссылаясь на то, что их просто нет. После звонка в определенные инстанции мазок сделали и продлили больничный, который хотели закрыть. Папа еще 2 недели после больницы должен находиться на изоляции.

В больницах Бреста нет мест, или выписка больных проходит для статистики.

В поликлинике врачи на приеме работают без средств защиты, без перчаток и некоторые без масок. Тестов нет. Средств защиты нет».

«В дом на улице Высокой, 28 в Бресте и в соседние скорые ездят уже почти два месяца. Есть и зараженные, и контакты первого уровня. Есть люди, которые болеют уже месяц, а есть и те, кто заразился на днях», - сообщает подписчица из Бреста.

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