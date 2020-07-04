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Появилось видео массовой драки со стрельбой в центре Киева

  • 4.07.2020, 14:57
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Появилось видео массовой драки со стрельбой в центре Киева

Стали известны подробности конфликта.

Возле торгового центра на улице Бассейной в центре Киева произошла массовая драка со стрельбой, в результате которой пострадали три человека, сообщает unian.net.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, 10 человек для выяснения всех обстоятельств происшествия доставили в Печерское управление полиции.

«Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что на территории летней площадки вблизи торгового центра на улице Бассейной происходит драка и слышны выстрелы. По указанному адресу в течение первых нескольких минут прибыли 7 экипажей патрульных и следственно-оперативная группа районного управления полиции», - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что между двумя компаниями возник конфликт, который перерос в драку, во время которой один из участников достал оружие и сделал несколько выстрелов. В результате инцидента один из участников получил касательное ранение ноги, врачи оказали ему помощь на месте происшествия.

Кроме того, двое участников получили ножевые ранения и были госпитализированы в медицинские учреждения. Для выяснения всех обстоятельств происшествия в Печерское управление полиции доставили 10 человек.

С места происшествия эксперты изъяли стартовый пистолет и гильзу, которые в дальнейшем будут направлены на экспертизу. Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.


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