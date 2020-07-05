«Когда водитель троллейбуса включил Цоя, настроение резко поменялось» 5.07.2020, 8:05

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Минчанин – о Флешмобе солидарности.

Продолжаем будить белорусов – каждый день, везде, где находимся. Минчанин – о Флешмобе солидарности.

«Сегодня опоздал к началу привычного уже концерта с балконов, - пишет житель столичной Серебрянки. - Сначала, пока ехал домой в Серебрянку, расстроился, конечно, потому что в последние два дня слышал поддержку из дома напротив, было очень круто, не знаю, как отреагировали на мое отсутствие сегодня.

Но, когда водитель троллейбуса включил Цоя, настроение резко поменялось. Продолжаем будить белорусов – каждый день, везде, где находимся», - цитирует жителя столицы телеграм-канал «Баста!».