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Беларусь шумит!

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  • 5.07.2020, 8:50
  • 6,419
Беларусь шумит!

Вдохновляющее видео из разных уголков страны.

Вчера в Беларуси прошел двенадцатый Флешмоб солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.

География Флешмоба впечатляет: Волковыск, Калинковичи, Пружаны, Речица, Кировский и Мстиславский районы Могилевской области - белорусы шумели в разных уголках страны.

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!


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