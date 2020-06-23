В Беларуси проходит Флешмоб солидарности (Видео, онлайн) 9 23.06.2020, 18:47

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Активисты призывают проводить флешмоб каждый день и до победы.

Накануне в интернете было распространено следующее обращение:

«Каждый день, начиная с 23 июня, в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку.

Всего #2минуты, но каждый день и до Победы.

Давайте поддержим героев Виктора Бабарико, Сергея Тихановского, Николая Статкевича, Павла Северинца, членов инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты, активистов, которые борются за нашу свободу и которых за любовь к правде бросили за решетку.

Давайте поддержим наших героических врачей, медсестер

19:18 Фотографии из Минска, Гомеля, Светлогорска.

19:16 Это настоящий хит. Ребенок в костюме черепашки ниндзя стучит по подоконнику мечом под печню «Стены рухнут».

19:10 Еще фотографии из Минска! Люди выходят на балконы с кастрюлями и черпаками и стучат.

19:08 «Нас ничто не можем разделить. Мы действительно один народ. Нас не убил Чернобыль, нас развал Cоветского Союза не сломил, мы выкарабкались даже после обвала рубля 2011 года. Люди держатся, люди находят силы, в них есть искра. У каждого человека есть искра, и я считаю, если она в вас есть, самое время разжечь огонь. Пришло время перемен», - с такими словами блогер Полина Зыль из Мозыря начала флешмоб, аплодируя в окно под песню группы TOR BAND «Уходи».

19:05 А вот и первые фото от читателей телеграм-канала Баста!

18:52 Блогер из Мозыря Полина Зыль, которая выступила инициатором проведения Флешмоба солидарности, в своей трансляции на YouTube-канале говорит, что такие флешмобы — это мировая практика. Во многих диктаторских странах люди таким образом поддерживали друг друга.

Девушка призывает поддержать политических заключенных, которые сегодня находятся в тюрьмах. Это эффективный и безопасный способ показать, что нас много.

«Если в вас есть искра, сейчас самое время разжечь в себе огонь».