Профессор медицины назвал сроки второй волны коронавируса 2 5.07.2020, 14:57

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Она может быть более сложной из-за некоторых факторов.

Новую волну коронавирусной инфекции стоит ждать в ноябре — декабре. Об этом заявил экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман, пишет ria.ru.

По словам Эйдельмана, к новой волне заболевания нужно серьезно готовиться, так как она может быть осложнена сезонной вспышкой ОРВИ с похожими на COVID-19 симптомами.

«Надо понимать, что в ноябре — декабре будет рост, как каждый год, респираторных заболеваний. Поэтому будет трудно отличить больных, которые кашляют, чихают, от тех, у кого COVID-19. В этом большая проблема», — сказал врач.

По его мнению, осенняя волна коронавирусной инфекции будет значительнее летней в связи с отменой карантинных ограничений.