Ученые разгадали тайну Ирландской долины королей 5.07.2020, 15:24

1,139

Древние ирландцы могли иметь много общего с египетскими фараонами.

Археологи провели новые исследования в Ирландской долине королей, в Ньюгрейндже, и пришли к выводу, что древние ирландцы могли иметь много общего с египетскими фараонами.

Об этом сообщает Independent.

Группа ирландских генетиков и археологов сообщила на прошлой неделе, что человек, чьи кремированные останки были похоронены в самом сердце Ньюгрейнджа, был результатом кровосмесительного союза первой степени, либо между родителем и ребенком, либо братом и сестрой.

Это открытие, в сочетании с другими генетическими и археологическими данными, свидетельствует о том, что люди, которые построили эти курганы, жили в иерархическом обществе с правящей элитой, которая считала себя настолько близкой к божественному, что, подобно египетским фараонам, они могли нарушить окончательные табу.

Древние ирландцы могли иметь правящую религиозную иерархию, возможно, похожую на древние общества в Египте, Перу и на Гавайях, которые также допускали браки между братом и сестрой.

В широком обзоре древней ДНК из образцов кости, ранее собранных в ирландских местах захоронения, которым тысячи лет, исследователи также обнаружили генетические связи между людьми, погребенными в других ирландских гробницах, названных в честь их подземных камер или проходов. Это говорит о том, что правящая элита была связана друг с другом.

Центральная подземная комната в Ньюгрейндже построена так, что, когда солнце встает во время зимнего солнцестояния, оно освещает всю камеру через то, что называется крышным ящиком. То, что кость, извлеченная из этого места, породило такой геномный шок, казалось неслучайным. Это должен был быть видный человек, рассуждали исследователи. Его не поместили туда случайно, и его происхождение вряд ли было несчастным случаем.

"Целые куски генома, которые он унаследовал от матери и отца, целые куски были просто идентичны", - говорит специалист по древней ДНК в Тринити-колледже Даниэль Дж. Брэдли, - "это фараон, я сказал, это ирландский фараон"

Генетические данные могут помочь очертить социальные структуры конкретных сообществ, настолько утраченных в глубине времени, что их было практически невозможно расшифровать

Ирландские геномы показывают, что люди в этих могилах были потомками анатолийских фермеров. По словам Брэдли, исследователи обнаружили след коренного населения Ирландии у двух человек.

Ученые также нашли ДНК в других останках, которые указывали, что родственники человека, который был ребенком королевского инцеста, были помещены в другие важные гробницы.

Это способствовало идее, что была элита, которая руководила строительством курганов. В этом контексте имело смысл, что инцест был умышленным. Конечно, это не то, что можно доказать, но другие общества поощряют инцест брат-сестра, и не только египтяне. Братья женились на сестрах на древних Гавайях и в Перу среди инков.

Исследователи сообщили, что представители элиты, найденные в самых сложных гробницах, были генетически ближе друг к другу, чем к людям, найденным в более простых захоронениях.

Последний фрагмент головоломки, о котором сообщают исследователи, фольклорный. Авторы пишут, что в ирландских географических названиях, написанных около 1100 года, рассказывается о короле Брессале, который спал со своей сестрой. Результатом стало то, что Даут, курган рядом с Ньюгрейнджем, назвали Fertae Chuile, или Курган греха.