Саудовская Аравия подняла цены на нефть 1 6.07.2020, 12:33

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Подорожание коснется поставок для Азии, США и Северной Европы.

Саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco повысила цены на нефть с поставкой в августе для Азии, США и Северной Европы, пишет в понедельник, 6 июля, Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает korrespondent.net.

"Этот шаг вызван тем, что крупнейший в мире экспортер сырой нефти подталкивает других крупных производителей присоединиться к нему в сокращении поставок для восстановления баланса на рынке", - говорится в сообщении.

По данным агентства, премия к сорту Arab Light составит $1,2 за баррель, к другим сортам нефти - $1 за баррель.

Отмечается, что цены для Азии повышаются третий месяц подряд.

Саудовская Аравия формирует график поставок на основании заявок потребителей в начале каждого месяца.

Ранее СМИ писали, что Саудовская Аравия пригрозила ценовой войной на нефтяном рынке, если члены соглашения ОПЕК+ не компенсируют объемы сокращений по добыче.