Эстония готовится разрешить въезд сезонных работников и студентов из-за пределов ЕС 6.07.2020, 14:45

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Решение будет принято в ближайшие дни.

Как пишет "Европейская правда", об этом договорились члены правительственной коалиции в связи с приближением сезона сбора урожая в сельском хозяйстве.

Пока речь идет только о договоренности между членами коалиции - юридически это решение еще не оформлено, но должно быть подготовлено в ближайшие дни.

Согласно договоренности, работодатели из Эстонии смогут приглашать на работу сезонных работников из-за пределов ЕС. При этом они обязаны организовать трансфер, проживание работников и тестирование на коронавирус.

Кроме того, планируется установить минимальный размер заработной платы сезонных работников, на уровне средней заработной платы в определенной сфере.

Если сезонные работники или студенты прибывают из страны, где за последние 14 дней количество случаев коронавируса превышало 16 на 100 тысяч населения, после приезда необходима 14-дневная самоизоляция.

В случае с иностранными студентами из стран, которые не являются членами ЕС, Европейской экономической зоны и ОЭСР, находиться в Эстонии сможет только сам студент. Исключения возможны только для несовершеннолетних детей студентов – отцов/матерей-одиночек.

Если студент из "третьей страны" прекращает обучение, действие его вида на жительство завершается через 30 дней после этой даты.