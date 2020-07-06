Ученые: Собаки помогают развитию детей 1 6.07.2020, 19:29

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Показатели социализации и эмоционального развития значительно выше у детей, которые растут в семьях, где есть собака.

К такому выводу пришли педиатры из Университета Западной Австралии.

Ученые исследовали 1646 семей с детьми в возрасте от двух до пяти лет. В результате выяснилось, что дети из семей, где есть собака, на 23% меньше подвержены эмоциональным проблемам и трудностям с социальным взаимодействием. В частности, их поведение значительно более обдуманное, менее антисоциальное, и они лучше взаимодействуют с другими детьми. Причем отличие в показателях по данным параметрам от детей из семей, где нет собаки, составляет порядка 30−40%, передает «Популярная механика».

«Мы предполагали, что собаки положительно влияют на состояние детей, но были удивлены тем, насколько они улучшают их поведение и эмоции», — говорит один из авторов исследования, профессор Хейли Кристиан.

Авторы исследования также выяснили, что дети, которые по меньшей мере раз в неделю гуляют вместе со своими родителями и собакой на треть меньше подвержены социально-эмоциональным проблемам, чем те, кто делает это реже. То же самое касается и совместных игр. Те дети, кто играет с живущей в семье собакой минимум три раза в неделю, на 74% чаще демонстрируют обдуманное поведение.

«Наши выводы показывают, что владение собакой может быть полезно для здоровья и развития детей, и мы теперь размышляем над тем, связано ли это с возникающей между собакой и ребенком привязанностью, — объясняет профессор Кристиан. — Более сильная привязанность к своему животному может проявляться в количестве времени, проводимого в совместных играх и прогулках, что в свою очередь улучшает социальное и эмоциональное развитие».