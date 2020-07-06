закрыть
6 июля 2020, понедельник, 21:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые: Собаки помогают развитию детей

1
  • 6.07.2020, 19:29
  • 2,266
Ученые: Собаки помогают развитию детей

Показатели социализации и эмоционального развития значительно выше у детей, которые растут в семьях, где есть собака.

К такому выводу пришли педиатры из Университета Западной Австралии.

Ученые исследовали 1646 семей с детьми в возрасте от двух до пяти лет. В результате выяснилось, что дети из семей, где есть собака, на 23% меньше подвержены эмоциональным проблемам и трудностям с социальным взаимодействием. В частности, их поведение значительно более обдуманное, менее антисоциальное, и они лучше взаимодействуют с другими детьми. Причем отличие в показателях по данным параметрам от детей из семей, где нет собаки, составляет порядка 30−40%, передает «Популярная механика».

«Мы предполагали, что собаки положительно влияют на состояние детей, но были удивлены тем, насколько они улучшают их поведение и эмоции», — говорит один из авторов исследования, профессор Хейли Кристиан.

Авторы исследования также выяснили, что дети, которые по меньшей мере раз в неделю гуляют вместе со своими родителями и собакой на треть меньше подвержены социально-эмоциональным проблемам, чем те, кто делает это реже. То же самое касается и совместных игр. Те дети, кто играет с живущей в семье собакой минимум три раза в неделю, на 74% чаще демонстрируют обдуманное поведение.

«Наши выводы показывают, что владение собакой может быть полезно для здоровья и развития детей, и мы теперь размышляем над тем, связано ли это с возникающей между собакой и ребенком привязанностью, — объясняет профессор Кристиан. — Более сильная привязанность к своему животному может проявляться в количестве времени, проводимого в совместных играх и прогулках, что в свою очередь улучшает социальное и эмоциональное развитие».


популярное за неделю

Мнение

Давайте не подведем наших героев
Давайте не подведем наших героев Алесь Круткин
«Вне политики» не бывает
«Вне политики» не бывает Андрей Ткачев
Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода»
Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода» Игорь Ильяш
Протесты на каждый день
Протесты на каждый день Ирина Халип