закрыть
6 июля 2020, понедельник, 21:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«У всех нас одна цель — смести таракана!»

2
  • 6.07.2020, 20:25
  • 2,601
«У всех нас одна цель — смести таракана!»
Фото: flagshtok.info

И мы это сделаем, обязательно.

Своими мыслями о Флешмобе солидарности поделилась жительница Минска, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Почти две недели я участвую во флешмобе, за это время я не пропустила ни одного дня, но самое главное - это то, что я наблюдаю прогресс, - пишет минчанка. - Сначала я была одна, потом присоединился муж, который первые дни ныл об усталости на работе и о бессмысленности этого движа.

Мы с ним поспорили, что если в какой-то день в нашем дворе будет стучать кто-то еще, то он прекращает ныть и тоже стучит, но из другой комнаты.

На четвертый день я его позвала, и он услышал стук в доме напротив.

Сегодня нас у нас в небольшом дворе играет музыка из окон десяти. Эта идея все-таки популярнее, чем стук по кастрюлям. Главное, всем весело и присоединяются новые люди.

Вчера после флешмоба мы всей толпой вышли покурить, договорившись жестами и познакомились. Все мы разные, разный возраст. пол, работы, но у нас одна цель - смести таракана! И мы это сделаем, обязательно".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Давайте не подведем наших героев
Давайте не подведем наших героев Алесь Круткин
«Вне политики» не бывает
«Вне политики» не бывает Андрей Ткачев
Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода»
Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода» Игорь Ильяш
Протесты на каждый день
Протесты на каждый день Ирина Халип