«У всех нас одна цель — смести таракана!»2
- 6.07.2020, 20:25
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И мы это сделаем, обязательно.
Своими мыслями о Флешмобе солидарности поделилась жительница Минска, передает телеграм-канал “Баста!”.
"Почти две недели я участвую во флешмобе, за это время я не пропустила ни одного дня, но самое главное - это то, что я наблюдаю прогресс, - пишет минчанка. - Сначала я была одна, потом присоединился муж, который первые дни ныл об усталости на работе и о бессмысленности этого движа.
Мы с ним поспорили, что если в какой-то день в нашем дворе будет стучать кто-то еще, то он прекращает ныть и тоже стучит, но из другой комнаты.
На четвертый день я его позвала, и он услышал стук в доме напротив.
Сегодня нас у нас в небольшом дворе играет музыка из окон десяти. Эта идея все-таки популярнее, чем стук по кастрюлям. Главное, всем весело и присоединяются новые люди.
Вчера после флешмоба мы всей толпой вышли покурить, договорившись жестами и познакомились. Все мы разные, разный возраст. пол, работы, но у нас одна цель - смести таракана! И мы это сделаем, обязательно".
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