Зачем Путину «новые граждане»? 2 Мюрид Эль

6.07.2020, 21:53

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фото: e-cis.info

Президент РФ заявил, что стране дозарезу нужны новые граждане из числа мигрантов.

Путин сообщил, что России дозарезу нужны новые граждане из числа мигрантов, так как для нужд экономики наличествующего населения недостаточно.

В определенном смысле Путин, конечно, прав. В стране каждый четвертый работоспособный мужчина теперь относится к сословию "силовиков" - опоре режима. Страна уже фактически поделилась на тех, кто сидит внутри колючей проволоки и тех, кто ее охраняет снаружи. Когда страной управляет конгломерат вчерашних урок и вертухаев, то они и страну строят, как одну большую зону. Другого они не умеют.

Логика подсказывает, что четверть мужского населения, собранная в те или иные армии и карательные зондеркоманды - это неподъемная ноша для экономики любой страны, что уж говорить о такой разворованной и обескровленной Путиным и его дружками России. Изменить положение вещей Путин не в силах - террор становится базовым методом управления, ничем иным свою власть уголовники и бандиты удержать не в состоянии. Методы убеждения уходят в прошлое, остаются лишь методы принуждения.

Поэтому и мигранты, которых заманивают обещанием получения гражданства. Как минимум в первом поколении это будут бессловесные рабы, которые станут трудиться фактически за пайку. Что будет в следующих поколениях, путинских не интересует - они, во-первых, просто не умеют так далеко смотреть, а во-вторых, вся стратегия принятия решений: здесь и сейчас. Что будет потом, будем решать потом. Да и не они уже будут решать, так что никаких проблем.

Путин, решив проблему со своей несменяемостью, теперь решает проблему со сменой населения. Нынешнее - очень хлопотное, требует странного, на него нужно тратить драгоценный ресурс, пытаться как-то и что-то объяснять (даже если все объяснения - привычная ложь). Нужно его разбавить более покорным и беспроблемным, а заодно стравить друг с другом. Чтобы стоять над схваткой.

Никак иначе, чем в состоянии войны, этот режим существовать не может. Война - это мобилизация, это необходимость в мобилизационном управлении, на нее всегда можно списать все провалы и не нести ни малейшей ответственности. Поэтому решение Путина о новых волнах мигрантов - естественное для него и его режима власти и управления.

Мюрид Эль, Facebook