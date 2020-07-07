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В Гомеле вынесли приговор полковнику КГБ

  • 7.07.2020, 7:59
В Гомеле вынесли приговор полковнику КГБ
Фото: tut.by

Суд проходил в закрытом режиме.

Вчера в Гомеле вынесли приговор экс-начальнику КГБ, который в феврале этого года избил директора кафе. За умышленное причинение тяжких телесных повреждений суд наказал Андрея Мильченко семью годами колонии усиленного режима.

Суд проходил в закрытом режиме. О приговоре сообщило «Радыё Свабода». Помимо срока, мужчину лишили звания полковника. В пользу потерпевшего он обязан выплатить 45 тысяч рублей за причинение морального ущерба.

Напомним, в феврале двое мужчин зашли в кафе на Советской. Сделав заказ, они подсели к девочкам-подросткам и начали к ним приставать. Когда те собрались уйти, мужчины попытались не допустить этого и срывали с них куртки.

В конфликт вмешался директор заведения. Тогда мужчины позвали его «поговорить» на улицу, где и избили до потери сознания. Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Вскоре выяснилось, что нападавший — полковник Андрей Мильченко. После того, как видео разлетелось по интернету, он сам пришел с повинной.


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