Эксперты: Новый «хитрый» налог бюджету не поможет 10 7.07.2020, 9:59

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ФОТО: TUT.BY

Власть лихорадочно ищет, чем заменить выпадающие нефтяные доходы.

Россия пошла на введение так называемого налога на богатство — это решение недавно озвучил Кремль. Белорусские власти сейчас также обсуждают изменения в фискальную политику, пишут naviny.by.

Дойдет ли в Беларуси дело до введения налога на богатство?

Белорусской казне нужно много денег

Пока идет избирательная кампания, экономические власти готовят документы, по которым будет жить страна после 2020 года. Уже сейчас очевидно, что кто бы ни оказался у власти, экономика столкнется с серьезными проблемами в сфере госфинансов.

С одной стороны, в стране сложился социально ориентированный бюджет — на образование, здравоохранение, спорт, культуру, социальную политику уходит более 40% расходов бюджета, что позволило, в частности, увеличить среднюю зарплату бюджетников до 80% от средней заработной платы в экономике.

С другой стороны, сохранить, а тем более (как заявляется на государственном уровне) увеличить размер социальных расходов в ближайшие годы будет весьма проблематично, учитывая существенные выпадающие доходы бюджета.

Инвестбанки, которые недавно организовали размещение новых выпусков белорусских евробондов, в проспекте эмиссии облигаций обратили внимание, с какими потерями столкнется белорусская казна в связи с налоговым маневром в нефтяной отрасли России.

«Правительство считает, что налоговый маневр приведет к потерям белорусской экономики в размере около 6,7 млрд долларов в 2019—2024 годах, включая потери в размере 1,7 млрд долларов для государственного бюджета», — говорится в проспекте эмиссии.

Потери в размере 1,7 млрд долларов эквиваленты примерно 3% ВВП. Похожую оценку около двух лет назад озвучивал белорусский Минфин, предсказывая возможные неприятности в связи с налоговым маневром.

Для казны такие потери весьма существенны. К слову, 1,7 млрд долларов — это ни много ни мало, а около 10% расходов консолидированного бюджета Беларуси. Возникает вопрос, а как столь существенные выпадающие доходы компенсировать, и окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Вопрос обеспечения сбалансированности бюджета — головная боль Минфина.

По сведениям БелаПАН, министерство уже занимается поиском источников наполнения казны в связи с сокращения нефтяных доходов. Один из инструментов, который изучается, — введение так называемого цифрового налога в отношении нерезидентов. К слову, эта тема в последний год стала весьма дискуссионной на Западе, и некоторые страны Евросоюза (пионером стала Франция) обложила таким налогом транснациональные ИТ-гиганты.

Но достаточно ли будет этого, чтобы компенсировать выпадающие нефтяные доходы бюджета? Вполне вероятно, что придется искать и другие источники наполнения бюджета. Не исключено, что экономические власти Беларуси обратят внимание на фискальные меры восточного соседа.

Российский президент Владимир Путин в июне объявил о повышении с 2021-го подоходного налога для физлиц, чей годовой доход будет превышать пять миллионов рублей (около 72 тысяч долларов в эквиваленте). К слову, плоская система налогообложения физлиц в России действовала с 2001-го, а до этого была прогрессивная.

В Беларуси до 2008 года доходы граждан (чем выше доход, тем выше налог) облагались по ставке от 9% до 30%, с 2009 года Беларусь перешла на плоскую систему налогообложения физлиц, при которой подоходный налог для всех один — 13% от начисленного дохода.

Налог на богатство бюджету не поможет?

Станет ли теперь Беларусь по примеру России возвращаться к прошлой практике и вводить налог на богатство, то есть переходить на прогрессивную систему налогообложения физлиц?

«В 2000-х страны, в том числе Беларусь, переходили на плоскую школу налогообложения граждан, чтобы вывести доходы людей из тени и упростить налоговое администрирование. Исследования показали, что переход на плоскую шкалу привел к росту поступлений в бюджет», — напомнила в комментарии для БелаПАН академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Катерина Борнукова.

По ее мнению, у прогрессивной системы налогообложения также есть плюсы с точки зрения социальной справедливости, поскольку она позволяет увеличить налог на ту часть населения, которая зарабатывает больше.

«Однако возвращаться к прогрессивной системе налогообложения можно только в том случае, когда будет четко просчитан экономический эффект», — говорит Борнукова.

На данный момент, с учетом имеющейся в свободном доступе информации, эксперты сомневаются в целесообразности перехода на прогрессивную систему налогообложения.

«Высокие доходы характерны для сотрудников ИТ-компаний, но им предоставлены долгосрочные налоговые льготы, принято отдельное законодательство, и вряд ли его будут пересматривать. Более высокие доходы можно найти у сотрудников банковской сферы и в страховых компаниях, но они уплачивают налог на прибыль по повышенной ставке (25%)», — отмечает директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского Жанна Тарасевич.

В бюджетной сфере, на малых и средних предприятиях уровень зарплат во многих случаях не впечатляет, говорит она.

«Поэтому вряд ли Беларусь в случае введения так называемого налога на богатство получит большие дополнительные поступления в бюджет, а вот налоговое администрирование переход на прогрессивную систему налогообложения может существенно усложнить», — предполагает Тарасевич.

По мнению экспертов, чтобы сбалансировать бюджет, несмотря на выпадающие доходы, есть куда более действенные способы.

«В этом году нужно смириться с тем, что будет бюджет несбалансированным. Сейчас основная задача — обеспечить сбалансированность бюджета в среднесрочном периоде. Власти уже начали и будут продолжать сокращать налоговые льготы, это видится как один из инструментов властей, чтобы обеспечить сбалансированность бюджета в среднесрочном периоде», — считает Борнукова.

Представители делового сообщества, в свою очередь, видят и другие возможности для недопущения дефицита в бюджете в связи выпадающими нефтяными доходами.

«Нужно создавать условия для привлечения инвестиций в социальную сферу, тогда расходы бюджета на эти цели могут сократиться. Что касается доходов бюджета, то их увеличение возможно в случае расширения применения упрощенной системы налогообложения», — полагает Жанна Тарасевич.

В частности, предлагает она, можно позволить предприятиям из так называемых высокорентабельных отраслей применять упрощенную систему администрирования, но при этом установить для них повышенную ставку.

«Это, возможно, позволит и увеличить доходы бюджета, и упростить налоговое администрирование», — предполагает Тарасевич.