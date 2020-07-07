Далай-лама выпустил свой первый музыкальный альбом 7.07.2020, 11:22

Релиз подготовлен специально к юбилею духовного лидера.

Далай-лама XIV Тензин Гьяцо выпустил дебютный музыкальный альбом-мантру, записанный совместно с новозеландской исполнительницей Джунель Кунин. Пластинка Inner World, состоящая из 11 треков, была анонсирована в начале июня, тогда же вышел первый сингл, пишет «Нож».

Релиз подготовлен специально к юбилею духовного лидера — сегодня ему исполнилось 85 лет. Выход альбома Далай-лама сопроводил комментарием: «Сегодня 6 июля – день моего рождения. Из-за ограничений, связанных с пандемией (коронавируса), большие собрания людей для проведения пышных празднований невозможны. Да в них и нет нужды. Однако, если вы хотите отметить день моего рождения, я бы попросил вас прочитать мантру МАНИ (Ом мани падме хум) по меньшей мере тысячу раз».

Inner World придумала записать Кунин: сначала она связалась с менеджером Далай-ламы и получила отказ, а затем полетела в Индию и сама обратилась к Его Святейшеству — тот согласился. С момента этой встречи прошло уже пять лет.