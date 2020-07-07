Позорный конец путинизма Иван Чумаков, «Эхо Москвы»

7.07.2020, 12:02

Не мешайте ему обнулять и без того ущербный рейтинг.

В российской политической системе фактор силы и авторитета политического деятеля всегда имел первостепенное значение. Именно поэтому каждая проявленная слабость президента Путина неминуемо приближает его фатальный конец.

Уверен, вы, как и я, чувствуете отвратительный запах гниения «политического трупа путинизма», на скорую руку залитого «кириенковской тройнухой поправок в Конституцию».

Для многих победа «обнуления и обнуленного» стала своего рода поражением, деморализующим и отбирающим любую надежду на лучшее будущее для России. Но я хочу, чтобы вы не отчаивались и взглянули на ситуацию с другого ракурса.

Если вспомнить то цирковое представление, до которого опустился Владимир Путин ради своего «обнуления», становится очевидно, президент России слаб и не чувствует уверенности и силы за собой.

Ведь если бы перед нами был уверенный в себе политик-тяжеловес, завоевавший за 20 лет благополучие для народа, он бы вынес вопрос «обнуления» сроков на отдельное голосование. Чтобы показать свой истинный народный рейтинг.

Как вы думаете, если бы в бюллетени был отдельный вопрос, «хотите ли вы, чтобы Владимир Путин был президентом России до 2036 года?».

Чтобы ответил народ?

Мое мнение однозначно, Владимиру Путину «выписали бы пенсионное удостоверение», навсегда запретив после 2024 года приближаться к Кремлю. И никакие политтехнологи, проплаченные «лоялисты» и «кремлевские умники» не помогли бы.

Зато сегодня, когда пресс-секретарь президента Песков с одухотворенным видом рассказывает направо и налево о том, что «по сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину», становится очевидно, в победу не верит не только народ, но и Владимир Путин вместе со всей его администрацией.

В свою очередь, призываю вас, не только не мешать, но и помогать президенту России и его подчиненным систематически разрушать и без того ущербный рейтинг Владимира Путина. Что неминуемо приведет к позорному концу «путинизма».

Иван Чумаков, «Эхо Москвы»