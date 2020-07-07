Руководители штаба Виктора Бабарико провели пресс-конференцию для региональных СМИ 7.07.2020, 22:53

1,678

фото: belsat.eu

Протестовать в случае нерегистрации экс-банкира кандидатом в президенты штаб не планирует.

Период ожидания регистрации кандидатов не стал периодом затишья в работе команды Виктора Бабарико. Сегодня представители штаба Мария Колесникова и Максим Знак дали пресс-конференцию для региональных СМИ — ответили онлайн на вопросы о референдуме, о планах по агитации и о возможности создания политической партии.

Александр Корнышев, «Витебский Курьер»:

— Как вы собираетесь проводить агитационную кампанию в случае вашей регистрации? Кто будет основной медийной фигурой при отсутствии кандидата и начальника штаба?

— Организацией точно смогут заниматься 30 доверенных лиц. Медийная фигура? Её нет. Каждый гражданин может стать медийной фигурой и агитировать за Виктора Дмитриевича.

— Является ли предложение о референдуме только желанием сохранить команду и «придумать работу» для своих сторонников?

— Референдум нужен в любом случае. С его помощью предполагается решить два главных вопроса: ограничение количества возможных сроков президентства и разделение властей. Без этих изменений будущее Беларуси невозможно!

— Расскажите о ваших шагах в случае отказа в регистрации кандидата?

— Первое — жалоба в Верховный Суд. Второе — будем смотреть на тех, кто станет кандидатом.

Юрий Ретроман, Masheka.by:

— Что стало главной неожиданностью в процессе работы штаба? Прогнозировали ли вы такое развитие событий? Как оцениваете действия властей по отношению к вам и такую широкую поддержку среди населения?

— За 26 лет не было такого момента солидарности людей. Общество созрело для того, чтобы что-то изменить.

— Есть ли тезисы программы, а у команды — их понимание?

— Программа есть. И есть понимание. Виктор Дмитриевич всегда открыто говорил о своей позиции.

Виктор Федорович, «Сильные Новости»:

— ЦИК регистрирует Бабарико кандидатом — означает ли это, что ему должны сменить меру пресечения и выпустить из СИЗО?

— Если Виктора Дмитриевича зарегистрируют, мы в любом случае приступим к агитации. И будем добиваться для нашего кандидата изменения меры пресечения — на домашний арест или освобождение под залог, например.

Всем должны быть предоставлены равные права: на доступ к прессе, доступ к собственному штабу, к доверенным лицам.

Татьяна Пискур, «Брестская газета»:

— Ввязываясь в президентскую кампанию, вы допускали, что она будет настолько жесткой, если не сказать жестокой, по отношению к кандидату Виктору Бабарико? Вас не пугали печальные примеры прошлых кампаний, когда за решеткой оказывались чуть ли не все кандидаты в президенты?

— Виктор Дмитриевич всегда говорит: «Мы не играем в те игры, в которые нет шанса выиграть». Мы разделяем эти слова. Будущее Беларуси стоит того, чтобы за него побороться!

— Вы предполагали, что за столь короткое время кандидатура Виктора Бабарико станет настолько популярной и привлекательной для белорусов и, как следствие, крайне опасной для нынешних властей?

— Предполагали, но не думали, что в такой степени. За 5 дней 10 тысяч членов инициативной группы — это рекорд!

— Один из телеграм-каналов разместил информацию, что, по данным его источника, команда Виктора Дмитриевича ведет активные тайные переговоры с руководством ряда политических партий об их покупке. Как вы можете прокомментировать это?

— Таких договоренностей нет. Процедура продажи политической партии невозможна. Но мы поддерживаем всех, кто поддерживает инициативу честных выборов.

Диана Уфимцева, «Лидер-пресс»:

— Планирует ли штаб Виктора Бабарико создать партию или общественное объединение?

— У нас есть идея. В каком виде это будет, мы пока не можем говорить.

Елена Ковальчук, Hrodna.life:

— Какое развитие событий видит далее семья: дочь Виктора, девушка Эдуарда, близкие друзья и те, кто в команде. Вы рассматриваете возможность уехать из страны при очень сильном прессинге?

— Семья, близкие, штаб — мы направляем всю энергию, не питая иллюзий, на достижения цели. Отъезд из страны никогда не обсуждался.

Сергей Зенько, Kraj.by:

— На какой стадии находится предварительное расследование в отношении Бабарико? Нет ли у вас опасения, что оно будет быстро завершено, дело направят в суд, который тоже проведут мгновенно, жалобу на приговор оставят без удовлетворения, приговор вступит в законную силу, и тогда Бабарико не сможет участвовать в выборах?

— Мы знаем, на какой стадии находится предварительное расследование. При таком количестве фигурантов, эпизодов, с учетом всех процедур дойти до суда до 9 августа невозможно.

Александра Разина, Intex-press:

— Как вы относитесь к акциям солидарности за границей?

— Нас радует эта массовая поддержка. Это хороший знак, что белорусы хотят консолидироваться.