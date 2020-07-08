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Против блогера «Серого кота» завели уголовное дело

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  • 8.07.2020, 15:59
  • 3,480
Против блогера «Серого кота» завели уголовное дело
Дмитрий Козлов

Вы можете поддержать политзаключенного.

Видеоблогеру Дмитрию Козлову, известному как "Серый кот", сегодня предъявлено официальное обвинение по части 1 стати 342 Уголовного Кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Ему грозит до 3 лет лишения свободы, пишет пресс-служба гражданской кампании "Европейская Беларусь".

Об этом сообщил адвокат Дмитрия Козлова Владимир Созончук.

Поддержать Дмитрия Козлова можно написав ему по адресу:

220030, Минск, улица Володарского 2, СИЗО №1, Козлову Дмитрию Олеговичу.


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