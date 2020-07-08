России предрекли самые большие потери из-за нового налога в Европе 8.07.2020, 18:34

В ЕС хотят ввести новый углеродный налог.

Россию ждут самые большие потери, поскольку добыча нефти и газа в стране связана с особенно высокими выбросами углерода, пишет Die Presse со ссылкой на анализ Boston Consulting Group, передает «Лента.ру».

Сбором планируют обложить товары, при производстве которых происходят выбросы углекислого газа в атмосферу. Издание отмечает, что мера пойдет на пользу европейскому климатическому балансу и промышленности. Однако она ударит по импортерам: если налог составит 30 евро за каждую тонну углерода, то иностранные компании в сумме потеряют около пятой части своей маржи, предрекли аналитики.

Под серьезным ударом могут оказаться российские нефть и газ, поскольку страна является главным поставщиком энергоресурсов на рынок ЕС. Дело в том, что один баррель нефти, который добывается в России, приводит к выбросу почти вдвое большего количества углерода, чем в Саудовской Аравии, потому что ископаемое сырье залегает глубже. Вследствие этого саудовская нефть будет облагаться налогом на 30-50 процентов меньше, чем российская.

Продавцы дешевой стали из России, как и китайские импортеры, также могут утратить свое преимущество, если углеродный налог будет включен в себестоимость продукции. Это связано с тем, что производство в этих странах значительно больше вредит экологии, чем, например, в государствах ЕС или Турции. В результате победителями от введения налога называют европейских поставщиков, которые производят металл более экологичным способом.