Студентам МИУ предлагают перевестись в другой вуз 3 8.07.2020, 19:29

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Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Для этого надо сдать до 17 предметов и заплатить до 3,5 тысяч рублей.

В Минском инновационном университете вновь неспокойно. Студенты специальности «программное обеспечение информационных технологий» сообщают, что сейчас им предлагают перевестись в Белорусский государственный технологический университет. Для этого, например, окончившим третий курс нужно сдать 17 предметов и заплатить более 3 тысяч рублей за ликвидацию академической разницы — такую информацию им озвучили на общем собрании. В случае если они решат продолжить учебу в МИУ, студенты могут остаться без диплома государственного образца, пишет tut.by.

Что за ситуация сложилась в МИУ?

В 2019 году Минский инновационный университет должен был пройти аккредитацию специальностей, без наличия которой вуз не может выдавать выпускникам дипломы государственного образца. Ее проводил Департамент контроля качества образования, который входит в структуру Министерства образования.

В ноябре 2019 года Минский инновационный университет получил отказ в аккредитации пяти специальностей. Это «правоведение», «экономика и управление на предприятии», «программное обеспечение информационных технологий», «транспортная логистика» и «психология». На них училось большинство студентов вуза — более 1500 человек.

В марте 2020 года МИУ предпринял попытку еще раз пройти государственную аккредитацию, но и на этот раз безуспешно.

Скриншот ответа, который студенты МИУ получили из Минобразования

В итоге университет нашел возможность перевести своих выпускников в другие вузы, чтобы они смогли защититься и получить по окончании диплом государственного образца. Как рассказывал ректор МИУ Николай Суша, последний месяц студенты доучивались в Полоцком государственном университете, БИП — Институте правоведения, Институте предпринимательской деятельности,

Остальные курсы, по словам Николая Суши, продолжали учиться в обычном режиме, приемная кампания также шла по расписанию. В марте 2021 года вуз вновь планировал подать заявку на аккредитацию.

Что в вузе происходит сейчас?

1 июля, рассказывают студенты МИУ, для очников и заочников специальности «программное обеспечение информационных технологий» прошло общее собрание. На нем присутствовали ректор МИУ Николай Суша и представитель Белорусского государственного технологического университета.

Ректор МИУ Николай Суша. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На встрече ректор МИУ рекомендовал своим студентам перевестись в БГТУ, с которым была достигнута предварительная договоренность о переводе. Он подробно объяснил, чем вызвана такая необходимость.

Ректор рассказал, что на данный момент аккредитацию получили только две специальности первой ступени обучения — «дизайн» и «современные иностранные языки». То есть студенты специальности «программное обеспечение информационных технологий» потенциально могут остаться без диплома.

По словам Николая Суши, подготовка специалистов в Минском инновационном университете вызывает сомнения у Министерства образования, хотя во время итоговой аттестации в других вузах бывшие студенты МИУ получили высокие оценки — от 7 до 10 баллов.

Николай Суша напомнил, что в марте следующего года вузу предстоит пройти очередную аккредитацию, однако пока, считает ректор, все говорит о том, что этот процесс будет ангажированным, и пройти ее успешно вряд ли получится.

Поэтому, чтобы минимизировать риски и снять напряжение и с самих студентов, и с их родителей, МИУ предлагает учащимся перевестись в другие учреждения образования.

Что студентам необходимо для перевода?

Согласно законодательству, для перевода в другой вуз студент должен получить согласие принимающей стороны и своего университета, а также погасить академическую разницу.

Например, тем, кто окончил первый курс МИУ по специальности «программное обеспечение информационных технологий», нужно сдать четыре предмета и, по расчетам представителя БГТУ, заплатить 1066 рублей.

Для окончивших второй курс академическая разница составит 12 предметов, которая предварительно будет стоить 2664 рубля.

Студентам, которые окончили третий курс и хотят перевестись на четвертый, нужно сдать 17 предметов и заплатить примерно 3500 рублей за ликвидацию академической разницы.

Также у студентов есть возможность перевестись на курс ниже.

К слову, погасить академическую разницу нужно в течение одного семестра, что, по словам студентов, будет очень сложно с учетом основной нагрузки по учебному плану.

— Тех, кто решит остаться в МИУ, ректор предупредил, что ему придется сделать новую калькуляцию, вследствие которой цены за обучение поднимутся. Например, если из группы в 20 человек останется пять, то стоимость обучения для нас вырастет в четыре раза, — говорит студент МИУ. — При этом далеко не факт, что по окончании нам выдадут диплом гособразца. Получается, либо нас оставляют без диплома и повышают стоимость обучения, либо переводят в БГТУ, где мы должны заплатить до 3500 рублей за перевод и как-то сдать до 17 предметов (лабораторные, курсовые, экзамены) по академической разнице за один семестр.

Что будет с МИУ в ближайшем будущем?

Алексей Потоцкий, первый проректор Минского инновационного университета, подтвердил, что встреча с участием студентов, администрации вуза и представителя БГТУ действительно проходила.

— Насколько мне известно, то, что было предложено нашими коллегами из другого университета, устроило не всех студентов. Поэтому они продолжают учиться у нас и намерены приступить к занятиям с 1 сентября.

В остальном, сказал Алексей Потоцкий, ему нечего добавить к тому, что уже озвучивал ректор МИУ Николай Суша.

— Ректор достаточно четко обозначит стратегию университета на ближайшую перспективу и намерение пройти аккредитацию специальностей. Добавить к этому мне нечего. Относительно перевода студентов в другие вузы… Этот процесс всегда осуществлялся в каникулярный период в соответствии с постановлением Совета министров. У нас есть отдельные случаи, когда студенты переходят в другие вузы, где они хотят продолжить обучение. Массового характера у этого нет.

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Напомним, по словам Николая Суши, МИУ намерен подавать очередную заявку на аккредитацию в марте 2021 года.

Как на ситуацию с МИУ реагирует Министерство образования?

6 ноября 2019 года стало известно, что Минский инновационный университет не прошел аккредитацию специальностей.

По словам Николая Суши, все критерии, которые нужно было выполнить, вуз выполнил, хотя и были нарушения, которые ректор МИУ назвал негрубыми.

В тот же день о ситуации высказался министр образования Игорь Карпенко. Он заверил студентов, что им не стоит волноваться, так как в соответствии с законодательством по решению Министерства образования студенты смогут продолжить образование в других вузах по своим специальностям с последующей выдачей диплома государственного образца.

Ректору МИУ Николаю Суше он «порекомендовал бы не манипулировать общественным мнением, а вникнуть в суть рекомендаций комиссии, устранить выявленные недостатки и организовать образовательный процесс в соответствии с нормами законодательства».

Несмотря на это, 11 ноября 2019-го студенты устроили однодневную забастовку. На следующий день с ними встретились представители Министерства образования.

Начальник главного управления профессионального образования Минобра Сергей Касперович предложил студентам два варианта. Первый — продолжить обучение в Минском инновационном университете. Для этого вузу нужно учесть замечания комиссии и пройти повторную аккредитацию. Второй, если недостатки не будут исправлены и вуз не пройдет аккредитацию, — министерство поможет студентам перевестись в другие вузы.

При этом он отметил, что основные замечания аттестационной комиссии касались тех, кто учится в МИУ не очно, а дистанционно.

Встреча студентов МИУ с представителями Министерства образования Сергеем Касперовичем и Реммой Герловской. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Спустя несколько месяцев позиция Министерства образования стала звучать по-другому.

В ответе от 20 апреля 2020-го на запрос одного из студентов МИУ первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова указала, что «в случае прекращения подготовки в МИУ по неаккредитованным специальностям при наличии согласия студентов возможно продолжение обучения в другом учреждении высшего образования». Однако теперь этим должен озаботиться учредитель вуза, в данном случае — ректор МИУ Николай Суша.