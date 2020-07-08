Минздрав «отменил» коронавирус у Дмитрия Колдуна 4 8.07.2020, 21:04

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Дмитрий Колдун

Сам артист сообщил, что сдал положительный тест на COVID-19.

ПЦР-тест Дмитрия Колдуна показал якобы отрицательный результат. Его выписывают из больницы на амбулаторное лечение. Об этом сообщило Министерство здравоохранения в своем официальном телеграм-канале.

Как сообщает Минздрав, Колдун был госпитализирован в 6-ю больницу Минска с признаками выраженной интоксикации неясного генеза. В стационаре ему провели комплекс диагностических мероприятий с целью исключения в том числе вирусной пневмонии. Что касается теста на коронавирус, который взяли в приемном отделении, то «он показал сомнительный результат, поэтому было решено провести еще и ПЦР-диагностику».

— На сегодняшний день диагноз «пневмония» исключен, также получены отрицательные результаты ПЦР-диагностики COVID-19 и отрицательный результат количественного теста на наличие антител. Состояние Дмитрия стабильное. Пациент планируется к выписке на дальнейшее лечение в амбулаторных условиях. Окончательный диагноз будет выставлен по результатам лабораторных исследований на наличие возбудителей респираторных заболеваний, — сообщает министерство.

Информация о том, что Дмитрий Колдун госпитализирован с коронавирусом, появилась накануне. Певец заявил, что не знает, где он мог заразиться коронавирусом, но выступление на торжественном открытии мультимедийного фонтана в парке Янки Купалы 3 июля было у него самым массовым событием за последнее время.