Первый белорусский Олимпийский чемпион: Люди имеют право высказывать свою позицию 3 9.07.2020, 14:52

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Фото: by.tribuna.com

Сергей Макаренко cчитает, что власть в стране принадлежит белорусам.

Первый белорусский чемпион Олимпийских игр 82-летний Сергей Макаренко в беседе с корреспондентом tribuna.com поделился мнением о ситуацией с предстоящими так называемыми выборами.

- Следите за политической ситуацией в Беларуси?

– Непременно. Конечно, слежу. Планшетом пользуюсь. Все как-то однобоко. Смотришь в планшет – и одни и те же люди. Не чувствуется накала. Не знаю, как другие, но я не чувствую. Но борьба-то интересная, но во что все это выльется – не могу сказать.

- Про альтернативных претендентов в кандидаты сформировали мнение – про Бабарико, Цепкало, Тихановскую?

– Не очень сильное. То, что в планшете пишут. Разговоры среди людей. Сейчас из-за коронавируса общение небольшое – мало бываешь в коллективе, в обществе. Общаешься мало, кроме как по телефону. Много информации нет, хотя многие говорят, что довольны, что есть такая альтернатива, что есть борьба. Это заставляет кандидатов посмотреть на нужды народа – такие вот высказывания.

- Как вам кажется, люди имеют право выходить и высказывать свою позицию?

– Безусловно. Конечно, имеют право. Это же страна людей. Это не их страна – не кандидатов, не президента страна, а людей. Люди имеют право высказать свое мнение, сказать свое слово, потребовать, высказать свои пожелания, мнения. Конечно, это страна людей, и к мнению людей надо прислушиваться.