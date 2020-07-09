С Россией больше не о чем говорить 10 Игорь Яковенко

9.07.2020, 21:33

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Путинская Россия постоянно лжет. Лжет грубо, глупо и неизобретательно.

Комиссия по радио и телевидению Литвы запретила трансляцию российских телеканалов группы RT на территорию своего государства. На заседание, которое приняло решение о запрете, представители российских государственных телеканалов приглашены не были.

Обычно другая сторона приглашается, а тут не позвали. Говорить не о чем. Руководитель литовского регулятора Мантас Мартишюс дипломатично объяснил это тем, что приглашают в том случае когда "речь идет о нарушениях", содержание которых есть смысл обсудить с нарушителем, а в данном случае обсуждать нечего, поскольку причиной запрета стали санкции Совета ЕС в отношении контролирующего RT Дмитрия Киселева.

Неделей раньше, когда аналогичное решение принял Национальный совет по электронным СМИ Латвии, представитель МИД Мария Захарова долго возмущалась, требовала от "международных структур" осудить Латвию, взывала к международному праву. Тому самому, освобождение от верховенства которого только что было признано величайшим достижением путинской России.

Владимир Соловьев пригласил по этому случаю в свою программу Маргариту Симоньян и они долго потешались над "невежеством" сотрудников латвийского регулятора, которые сочли, что RT контролирует Дмитрий Киселев, в то время как на самом деле этим занимается Маргарита Симоньян. Оставим в стороне тот факт, что владельцем RT является ФГУП МИА "Россия сегодня", генеральным директором которого является Дмитрий Киселев. Так что латвийский и литовский регуляторы в своих формулировках абсолютно корректны. Но дело, конечно, не в этом. Просто для тех, кто определяет информационную политику в странах Балтии, Россия перестала быть интересной. Стало неважно, кто и чем там руководит. Важно одно: чтобы токсичная информация из российских источников не проникала на территорию их стран.

С путинской Россией стало не о чем говорить. Не только не о чем, но и опасно. Народы стран Балтии в силу своей исторической травмы лучше и острее других чувствуют ту удушливую вонь имперской агрессии, которая вновь, после недолгого перерыва, стала исходить от России. Было бы неплохо другим европейским странам развить у себя такое же чувствительное обоняние и взять с них пример последовательного дистанцирования от России…

Особенно актуален этот пример для Украины, которая больше других стран, кроме, пожалуй, Сирии, страдает от российской агрессии. Суть балтийского примера не столько в недопуске российских СМИ – тут Украина себя оградила – речь идет об отказе в коммуникации, отказе считать путинскую Россию собеседником., отказе что-либо объяснять России и слушать ее объяснения.

Ярким примером бессмысленности коммуникации с Россией стали переговоры в рамках "контактной группы по мирному урегулированию ситуацию на востоке Украины". То есть, каких-то локальных целей достичь можно, например, договориться об обмене пленными. Но надеяться на достижение заявленной цели, то есть "мирного урегулирования" и возврата оккупированных территорий в состав Украины при сегодняшнем руководстве России могут только очень наивные люди.

Публичная риторика официальных представителей России кардинально отличается от публичной риторики представителей "ЛДНР". Российские чиновники откровенно валяют дурака, прикидываясь, что Россия тут вообще сбоку и вообще она присутствует в трехсторонней комиссии исключительно из человеколюбия. Представители бандитских "республик" намного честнее и откровеннее. Они не скрывают своей ненависти к Украине и открыто заявляют о своих целях.

В интервью агентству ТАСС зам. главы администрации президента, отвечающий за отношения с Украиной, Дмитрий Козак, сделав честное лицо, недоуменно спросил: "Какие конечные цели преследуются Украиной? На каких условиях и через какие механизмы, по мнению украинских коллег, эти задачи могут быть решены? Уверяю вас, что до сих пор, несмотря на более чем пятилетние переговоры, ни у кого полной ясности по этим вопросам нет". Трудно представить себе человека, имеющего отношение к политике, который бы не знал, что конечной целью Украины может быть только восстановление территориальной целостности. С другими целями в украинской политике делать нечего. Так что Дмитрий Козак довольно неумело изображает из себя простофилю.

В свою очередь, глава террористического анклава "ДНР" Денис Пушилин честно и открыто ззаявил, что Донбасс не вернется в состав Украины, а неподконтрольные Киеву территории региона нацелены на расширение интеграционных процессов с РФ. "Жители Донбасса не рассматривают возможность воссоединения с Киевом. Нам чужда русофобская и неонацистская идеология Украины, у нас другое отношение к нравственным нормам, традициям, историческим ценностям. Будущее Донбасса связано с Россией. Сегодня мы нацелены на усиление интеграционных процессов с Российской Федерацией, перспективы возврата в состав Украины равны нулю", - сообщил Пушилин в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Примерно то же, но другими словами сообщил представитель "ЛНР" в контактной группе Родион Мирошник в эфире программы "Вечер" Владимира Соловьева от 8.07.2020. Он объяснил, что "особый статус", прописанный в Минских соглашениях, в "ЛНР" понимают как создание "государства в государстве". И добавил, что это значит полное отсутствие влияния Украины на все, что происходит на территории "ЛНР" и "ДНР". При этом Мирошник потребовал, чтобы ничего подобного не было у Ивано-Франковска и Львова. В студии у Соловьева, естественно, не нашлось человека, который бы спросил, а зачем Украине такое счастье…

На 21-м году путинской власти Россия окончательно утратила не только признаки демократического государства, но и такие отличительные особенности государства вообще, как действие хоть какого-то права на своей территории. На государственном уровне утрачены свойства членораздельной речи, способность внятно объяснять партнерам по переговорам свои цели, понимать цели партнеров и идти на компромиссы. Вместо этого путинская Россия постоянно пристает к другим странам с требованием признать ту версию истории, которую она считает единственно правильной, требует уважать российских национальных героев и проклинать тех, кто считается национальным героям у соседей, ближних и дальних.

А еще путинская Россия постоянно лжет. Лжет грубо, глупо и неизобретательно. Россия стала неинтересна миру. С ней стало не о чем поговорить…

Игорь Яковенко, blogspot.com