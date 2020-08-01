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Медики рассказали, кому полезно пить красное вино

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  • 1.08.2020, 11:49
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Медики рассказали, кому полезно пить красное вино

В умеренных количествах.

Всем известно, что злоупотреблять алкоголем нельзя из-за его пагубного воздействия на организм. Однако, медики заявили, что умеренное потребление красного вина поможет устранить проблемы со здоровьем. Его польза объясняется действием содержащихся в нем антиоксидантных веществ, передает cursorinfo.co.il.

Несколько исследований показали, что употребление красного вина в умеренных количествах снижает риск развития сердечных заболеваний, помогая организму удерживать холестерин ЛПВП, так называемый «хороший» холестерин, улучшающий состояние сосудов и артерий.

Существуют и другие факты, свидетельствующие о том, что выпивать иногда бокал вина бывает очень полезно.

Поддержание веса. Согласно данным исследований, люди, пьющие вино в умеренном количестве, реже страдают ожирением.

Защита от когнитивных нарушений. Поклонники вина, не злоупотребляющие им, отличаются более низкой склонностью к развитию нейродегенеративных расстройств (конкретно болезни Альцгеймера). Флавонолы в вине могут поддерживать здоровье кровеносных сосудов, что, в свою очередь, обеспечивает здоровый кровоток в мозг, поясняют научные специалисты.

Долголетие. Долгосрочные популяционные исследования выявили связь между умеренным потреблением красного вина и увеличением продолжительности жизни. Было обнаружено, что умеренно пьющие люди часто обладают полезными для здоровья привычками, способствующими продлению жизни: например, они придерживаются здорового питания, физически активны.


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