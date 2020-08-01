Что говорили на митинге за Тихановскую в Рогачеве 1 1.08.2020, 17:04

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Диктатора раскритиковал даже работник отдела идеологии.

Около 1 тысячи человек пришло на агитационный митинг за кандидатку в президенты в Рогачеве Гомельской области. Пикет впервые с начала избирательной кампании проходил при усиленной охране милиции, с металлоискателями, досмотром вещей и ограждением по периметру, передает «Белсат».

По дороге, на трассе у Жлобина и в самом Рогачеве, микроавтобус, в котором ехала команды Светланы Тихановской, два раза остановили сотрудники ГАИ, проверяли документы и осматривали транспорт.

Сам агитпикет проходил в атмосфере драйва, каждое выступление присутствующие горячо приветствовали возгласами и аплодисментами, было много национальных флагов и самодельных плакатов.

Денис Дашкевич, работник отдела идеологии, по свободному микрофону обвинил власть, что именно она своим бездействием вывела на агитпикет столько жителей.

«Я с 2017 года обивал ваши пороги, предлагал свои проекты по развитию нашего региона, вы отфутболивали, и не только меня, вы игнорировали интересы людей и проблемы нашего города. Не удивляйтесь почему здесь так много людей, это – результат вашего бездействия. Мы хотим реформ, перемен, мы хотим чтобы вы нас уважали. Мы не хотим Майдана, мы не хотим революции и крови, мы хотим пе-ре-мен».

Пожилая женщина Галина, пенсионерка с инвалидностью второй группы, сказала, что она уже сходит с ума от того, что происходит во время избирательной кампании, а по ночам ведет неустанные диалоги с Лукашенко.

«Хочу обратиться ко всем матерям, – эмоционально сказала женщина. — Родина сейчас зовет нас защитить наших детей. На наших детей натравливают наших же детей – белорусов на белорусов. Один варвар стремится уничтожить людей. Неужели он не видит, что он уже не способен, что в его возрасте уже нет головы. Почему его дети должны жить, а мои страдают, пусть бы его дети работали за 300 рублей как рабы – как мои работают. Кому нужен Майдан? Ему нужен Майдан, он его сам создает, только он о нем говорит, это он вывел сотни, тысячи людей на площади. И ту самую Тихановскую, которая жарила котлеты, он ее заставил бросить сковороду и прийти сюда».

Речь пенсионерки горячо встретили присутствующие на митинге возгласами «Молодец!» в ее адрес и «Позор!» в адрес Лукашенко.

Много звучало выступлений доверенных лиц, активистов и жителей Рогачева о политзаключенных, которые появились в Беларуси во время избирательной кампании. Присутствующие призвали власть немедленно освободить всех заключенных по политическим мотивам.