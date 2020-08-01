Виктор Шендерович: Лукашенко ждет судьба Чаушеску 1.08.2020, 21:13

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Виктор Шендерович

Его снесет народным восстанием.

Известный российский писатель, драматург и журналист Виктор Шендерович поделился мнением о событиях в Беларуси.

«Слово «таракан» — оно прилипло к Лукашенко. И его уже не отдерешь. Как только появился таракан — он (Лукашенко - прим.) по большому счету погиб. Он — таракан.

Для Лукашенко ситуация драматическая. У него нет жизни за пределами власти. На нем кровь. Уйдя от власти, на свободе он будет недолго. Деваться ему некуда. Ростов, правда, большой у нас, там Янукович… Но его могут снести. Не в результате «выборов», а в результате гражданского восстания, как снесло Чаушеску. За неделю рассыпалась вся элита и те, кто охранял Чаушеску, арестовали его. 100-процентный рейтинг якобы был за неделю до расстрела. Есть варианты еще Милошевича и Каддафи. Это известные варианты. Но мягче варианта не будет. Мягче, чем с Милошевичем не будет», - сказал Шендерович в эфире «Эха Москвы».