В украинской Раде готовят заявление о непризнании выборов в Беларуси 5 10.08.2020, 12:10

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Ряд украинских парламентариев поддержали стремление белорусов к переменам.

Украинские народные депутаты из межфракционного объединения «За демократическую Беларусь» намерены зарегистрировать в Верховной Раде заявление о непризнании легитимности белорусских выборов президента, пишет «Новое время».

Об этом на своей странице в Facebook заявил нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

«Соответствующее заявление о непризнании президентских выборов в Беларуси мы регистрируем как постановление в Верховной Раде», — сообщил он.

По словам Гончаренко, процесс голосования сопровождался «многочисленными фальсификациями».

«Имеющиеся факты правонарушений во время предвыборной кампании и собственно выборов свидетельствуют о полном несоответствии международным стандартам прозрачного, свободного и справедливого волеизъявления. Соответственно, мы призываем Верховную Раду Украины не признавать результаты выборов президента Беларуси 2020 года», — написал нардеп.

Он также добавил, что парламентское объединение осуждает применение силы против протестующих и призывает мировое сообщество дать свою оценку действиям белорусских властей.

Как пишет liga.net, в партии «Слуга народа» в Facebook под хештегом «живеБілорусь» распространяют заявление в поддержку свободы белорусского народа избирать представительные органы власти, включая президента, демократическим правовым способом.

«Учитывая близость и родство народов наших стран, считаем необходимым выразить поддержку свободы белорусского народа избирать представительные органы власти, включая президента, демократическим правовым способом. Украинский народ заплатил высокую цену за преданность этим принципам. Память об этих жертвах побуждает нас призвать белорусские власти проявлять сдержанность в отношении протестующих, не допустить нарушения прав человека при реализации белорусами одного из основополагающих прав - на мирный протест«», - отмечают депутаты.

В заявлении также упоминается о том, что протесты в Беларуси вызваны многочисленными сообщениями о нарушениях и некоторые непрозрачные события, которые происходили в ходе избирательной кампании и в день голосования.

Парламентарии призвали все ветви власти Беларуси для сохранения мира и спокойствия в стране как можно быстрее предоставить достоверные и четкие ответы на вопросы протестующих.