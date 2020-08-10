В Верховной Раде зарегистрировали постановление о непризнании президентских выборов в Беларуси 8 10.08.2020, 13:44

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Его подготовило межфракционное объединение «За демократическую Беларусь».

Заявление межфракционного объединения «За демократическую Беларусь» о непризнании легитимности выборов президента Беларуси и недопустимости насилия против мирных протестующих опубликовал лидер объединения, народный депутат Украины Алексей Гончаренко:

— Выборы президента Беларуси сопровождались многочисленными фальсификациями как во время предвыборной кампании, так и во время собственно выборов. Недопуск оппозиционных кандидатов к участию в выборах, аресты, преследования и угрозы потенциальным кандидатам и участникам протестов, применение силы против участников протестов, недопущение международных наблюдателей от ОБСЕ к наблюдению за выборами и другие факты стоит расценивать как существенно повлиявшие на результат волеизъявления граждан.

После обнародования данных национального экзит-пола и данных белорусского ЦИК, по которым Лукашенко побеждает с результатом 79,7%, во многих городах страны начались мирные протесты. Власть применила в отношении протестующих необоснованную силу, аресты, а также препятствует свободному доступу к коммуникационным сетям, блокирует оппозиционные новостные порталы.

Несмотря на это, межфракционное объединение «За демократическую Беларусь!» заявляет о следующем:

― имеющиеся факты правонарушений во время предвыборной кампании и собственно выборов свидетельствуют о полном несоответствии международным стандартам прозрачного, свободного и справедливого волеизъявления. Соответственно, мы призываем Верховную Раду Украины не признавать результаты выборов президента Беларуси 2020 года;

― мы осуждаем применение силы против граждан, вышедших на мирный протест, выражаем соболезнования семье погибшего и всем пострадавшим, призываем власти Беларуси и лично Лукашенко к диалогу с протестующими и прекращению применения насилия;

― призываем все демократические страны осудить насилие против мирных протестующих, дать принципиальную оценку фактам правонарушений во время выборов президента Беларуси 2020 года и не признавать легитимность их результатов.

То, что происходит сегодня в Беларуси ― это следствие отказа режима Лукашенко от европейской и евроатлантической интеграции. Только курс на европейскую интеграцию обеспечит белорусам возможность участия в свободных и честных выборах.

Жыве Беларусь! Слава Украине!

Соответствующее заявление о непризнании президентских выборов в Беларуси мы регистрируем как постановление в Верховной Раде.