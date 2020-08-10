Жители Серебрянки и Малиновки колоннами идут в центр Минска
- 10.08.2020, 20:04
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Минчане выходят на протест.
Как сообщает Telegram-канал NEXTA, со стороны Серебрянки в центр Минска идет мощная колонна протестующих. В колонне сотни человек.
Как сообщает «Страна для жизни», колонна идет и из Малиновки.
Белорусские Telegram-каналы распространили заявление c дальнейшим планом действий для белорусов.
«Друзья, после вчерашнего Лукашенко никак не может остаться у власти. Он проиграл выборы и теперь думает, что люди стерпят.
Чтобы покончить с этой властью нам нужно упорство, смелость и ваша активность.
Итак.
❗️Сегодня в 19:00.
Минск. Вновь выходим вновь к Стеле, а также в прилегающие районы. Сбивайтесь в небольшие группы и двигайтесь только вместе.
Регионы. Выходим в центры своих городов и рассосредотачиваемся. Вы лучше нас знаете самые сложные для силовиков места на ВАШИХ улицах.
Несколько советов.
✔️СТАРАЙТЕСЬ ИЗБЕГАТЬ ВЫХОДА НА ПРОСПЕКТ НЕЗАВИСИМОСТИ И УЛИЦЫ, ГДЕ ВАС МОГУТ ВЗЯТЬ В КАПКАН.
✔️НЕ БОЙТЕСЬ ВСТАВАТЬ В СЦЕПКИ, А ТАКЖЕ ОТСТУПАТЬ И ПЕРЕГРУППИРОВЫВАТЬСЯ. Каратели устают куда больше вас — на них многокилограммовая экипировка!
✔️ПЫТАЙТЕСЬ МАКСИМАЛЬНО ВЫВОДИТЬ ИЗ СТРОЯ СПЕЦТЕХНИКУ И АВТОЗАКИ. Не стоит прибегать к насилию по отношению к силовикам.
✔️Если вам становится страшно или вы стали в СЦЕПКУ — ПОЙТЕ ПЕСНИ. Это поднимет ВАШ БОЕВОЙ ДУХ и ДЕМОРАЛИЗУЕТ силовиков.
✔️АВТОМОБИЛИСТЫ, БЛОКИРУЙТЕ ДОРОГИ! Вчера на отдельных улицах Минска именно простые водители фактически заблокировали передвижение спецтехники!
❗️Завтра, 11 августа.
12.00 — НАЦИОНАЛЬАЯ ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА. Собирайтесь с вашими коллегами и объявляйте забастовку, пока мы не добьемся свободных выборов и освобождения политзаключенных.
❗️НАШИ ТРЕБОВАНИЯ ПРОСТЫ!
Новые выборы без Лукашенко!
Освобождение всех политических заключенных!
Жыве Беларусь!» — говорится в заявлении.