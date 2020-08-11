Форум свободной России: Призываем признать легитимным президентом Беларуси Светлану Тихановскую 11.08.2020, 0:34

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Заявление Постоянного комитета Форум свободной России по ситуации в Беларуси.

Постоянный комитет Форума свободной России опубликовал заявление по ситуации в Беларуси. Сharter97.org приводит текст заявления:

«9 августа в республике Беларусь прошли выборы президента страны. По «официальным данным» победителем стал действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, однако данные независимых экзит-поллов свидетельствуют о том, что реальную победу на выборах одержала Светлана Тихановская, набравшая более 72 % голосов.

Наглая, беззастенчивая фальсификация результатов президентских выборов в Беларуси возмутила белорусское общество, спровоцировав массовые протесты по всей стране. Тысячи белорусов вышли на улицы, как в столице Беларуси, так и во многих маленьких городках, отказываясь признавать официальные итоги выборов и требуя честного подсчета голосов.

Александр Лукашенко, отвергнутый подавляющим большинством граждан своей страны, отказался признать волю народа, ясно выраженную на президентских выборах. Вместо того чтобы добровольно уйти со своего поста, который он занимает уже 26 лет, он пошел на тотальную фальсификацию выборов, а затем, столкнувшись с сопротивлением общества, запустил машину разгонов и репрессий, обрушив на мирных граждан Беларуси всю мощь выращенного за четверть века репрессивного аппарата. Всю ночь после проведения выборов Беларусь лихорадило от жестоких силовых акций подавления протестов, в ходе которых полиция использовала против своих сограждан дубинки, светошумовые гранаты и резиновые пули. В ходе этих жестоких разгонов было задержаны сотни людей, многие ранены. Как минимум один человек убит. Заметавшийся диктатор показал, что готов утопить в крови народные выступления.

Примечательно, что первыми поздравили Александра Лукашенко с победой, не руководители демократических стран, а такие же, как он сам, авторитарные лидеры: Владимир Путин, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Мы выражаем свою солидарность с народом Беларуси и приветствуем его стремление к свободе и справедливости. Люди, открыто бросившие вызов диктатуре, заслуживают огромного уважения.

Мы также обращаемся к лидерам всех цивилизованных, демократических стран мира с призывом признать легитимным президентом Республики Беларусь Светлану Тихановскую, а также предложить своё посредничество в процессе мирной передачи власти. Только твердая поддержка лидеров стран свободного мира позволит белорусскому обществу победить диктатуру и открыть страну для демократических преобразований.

Что касается белорусских силовиков, столь рьяно бросившихся исполнять приказы обезумевшего диктатора, то всех их рано или поздно ждет справедливое возмездие», - говорится в заявлении.