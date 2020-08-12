«Отстояли Пушкинскую, отстоим и Серебрянку!» 12.08.2020, 8:41

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Акция солидарности автомобилистов в Минске.

Фотограф «Белсата» Светлана Фар проехалась во вторник, 11 августа, от универсама «Рига» до Серебрянки и сфотографировала акцию солидарности автомобилистов. В этот момент корреспондент телеканала на проспекте Рокоссовского сообщил, что в микрорайоне около тысячи манифестантов два часа держали в осаде роту внутренних войск. Прижатые к девятиэтажке по адресу Рокоссовского 25, силовики стояли, окруженные щитами и слушали нотации и проклятия людей. Машины заблокировали дорогу, люди смотрели на них из окон, несколько манифестантов забрались даже на крышу.

Менск, Беларусь. 11 жніўня 2020 г. Фота: Света Фар / Vot-tak.tv / Belsat.eu

Менск, Беларусь. 11 жніўня 2020 г. Фота: Света Фар / Vot-tak.tv / Belsat.eu

Менск, Беларусь. 11 жніўня 2020 г. Фота: Света Фар / Vot-tak.tv / Belsat.eu

Менск, Беларусь. 11 жніўня 2020 г. Фота: Света Фар / Vot-tak.tv / Belsat.eu

Менск, Беларусь. 11 жніўня 2020 г. Фота: Света Фар / Vot-tak.tv / Belsat.eu

Менск, Беларусь. 11 жніўня 2020 г. Фота: Света Фар / Vot-tak.tv / Belsat.eu

Менск, Беларусь. 11 жніўня 2020 г. Фота: Света Фар / Vot-tak.tv / Belsat.eu

Менск, Беларусь. 11 жніўня 2020 г. Фота: Света Фар / Vot-tak.tv / Belsat.eu

Менск, Беларусь. 11 жніўня 2020 г. Фота: Света Фар / Vot-tak.tv / Belsat.eu

Менск, Беларусь. 11 жніўня 2020 г. Фота: Света Фар / Vot-tak.tv / Belsat.eu