«Отстояли Пушкинскую, отстоим и Серебрянку!»

Фотограф «Белсата»Светлана Фар проехалась во вторник, 11 августа, от универсама «Рига» до Серебрянки и сфотографировала акцию солидарности автомобилистов. В этот момент корреспондент телеканала на проспекте Рокоссовского сообщил, что в микрорайоне около тысячи манифестантов два часа держали в осаде роту внутренних войск. Прижатые к девятиэтажке по адресу Рокоссовского 25, силовики стояли, окруженные щитами и слушали нотации и проклятия людей. Машины заблокировали дорогу, люди смотрели на них из окон, несколько манифестантов забрались даже на крышу.