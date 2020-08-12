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На Южном рынке в Гродно началась забастовка

  • 12.08.2020, 11:52
  • 2,642
На Южном рынке в Гродно началась забастовка

Люди отказались работать.

Telegram-канал «Беларусь головного мозга» сообщает о начале забастовки на Южном рынке в Гродно.

«Люди приехали на свои места и не стали начинать работу. Некоторые работники остались бастовать, некоторые просто отказались открывать свои точки и уехали домой», — пишет Telegram-канал.

Напомним, независимые Telegram-каналы призвали продолжать Всебелорусскую забастовку.

Три дня протестов в Беларуси показали, что на работу идти просто опасно.

По дороге на работу/домой вас могут избить дубинками, расстрелять резиновыми пулями и задержать.

Ехать на работу так же опасно! Отморозки могут повредить ваше транспортное средство, протаранить, извлечь вас из машины, избить и задержать.

Так же фашисты могут взять в заложники и похитить ваших детей, угрожая подорвать осколочной гранатой себя и их, если кто-то осмелится помочь.

Хотите это изменить? Присоединяйтесь к Всебелорусской забастовке!

Солидарность - наша сила!


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