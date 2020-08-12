Нино Катамадзе – белорусам: Держитесь, я вас люблю 3 12.08.2020, 22:34

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Нино Катамадзе

Фото: bbc

Грузинская джазовая певица и композитор пожелала белорусам до конца бороться за свою свободу.

Грузинская джазовая певица и композитор Нино Катамадзе высказала слова поддержки беларусам и пожелала им до конца бороться за свою свободу. Артистка обратилась к belsat.eu с просьбой распространить ее обращение:

Моя сердечная поддержка белорусскому народу. Желаю сил и до конца бороться за свою свободу. За правильную жизнь, за завтрашний день. Чтобы в 21 веке человек никогда не чувствовал себя униженным. Чтобы был баланс и гармония, любовь, а не беспощадность и жестокость, которая сейчас происходит в Беларуси.

Я уверена, что искренний, добрый, открытый народ, желающий жить достойно и жить для своих детей, обязательно найдет силу объединиться и сказать свое достойное слово. Держитесь, я вас люблю.

Нино Катамадзе – известная грузинская певица, судья украинского шоу «Х-фактор». В 2019 на фоне антироссийских акций в Тбилиси она отказалась от выступлений в России, назвав страну оккупантом, а Путина – врагом. Выражала поддержку Украине в агрессии Российской Федерации на Азовском море.