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Нино Катамадзе – белорусам: Держитесь, я вас люблю

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  • 12.08.2020, 22:34
  • 2,093
Нино Катамадзе – белорусам: Держитесь, я вас люблю
Нино Катамадзе
Фото: bbc

Грузинская джазовая певица и композитор пожелала белорусам до конца бороться за свою свободу.

Грузинская джазовая певица и композитор Нино Катамадзе высказала слова поддержки беларусам и пожелала им до конца бороться за свою свободу. Артистка обратилась к belsat.eu с просьбой распространить ее обращение:

Моя сердечная поддержка белорусскому народу. Желаю сил и до конца бороться за свою свободу. За правильную жизнь, за завтрашний день. Чтобы в 21 веке человек никогда не чувствовал себя униженным. Чтобы был баланс и гармония, любовь, а не беспощадность и жестокость, которая сейчас происходит в Беларуси.

Я уверена, что искренний, добрый, открытый народ, желающий жить достойно и жить для своих детей, обязательно найдет силу объединиться и сказать свое достойное слово. Держитесь, я вас люблю.

Нино Катамадзе – известная грузинская певица, судья украинского шоу «Х-фактор». В 2019 на фоне антироссийских акций в Тбилиси она отказалась от выступлений в России, назвав страну оккупантом, а Путина – врагом. Выражала поддержку Украине в агрессии Российской Федерации на Азовском море.


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