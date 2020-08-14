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Президент Литвы: Не думаю, что мы по-прежнему можем называть Лукашенко легитимным

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  • 14.08.2020, 11:37
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Президент Литвы: Не думаю, что мы по-прежнему можем называть Лукашенко легитимным
Гитанас Науседа
Фото: DELFI

В Беларуси нет свободных демократических выборов.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Александра Лукашенко нельзя считать легитимным главой Беларуси.

Об этом он сказал в интервью британскому телеканалу Sky News, пишет «Новое время».

«Я не думаю, что мы все еще можем называть Лукашенко законным (президентом — ред.), потому что в Беларуси нет свободных демократических выборов», — отметил Науседа.

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