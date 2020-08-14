Президент Литвы: Не думаю, что мы по-прежнему можем называть Лукашенко легитимным

Президент Литвы: Не думаю, что мы по-прежнему можем называть Лукашенко легитимным6
- 14.08.2020, 11:37
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В Беларуси нет свободных демократических выборов.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Александра Лукашенко нельзя считать легитимным главой Беларуси.
Об этом он сказал в интервью британскому телеканалу Sky News, пишет «Новое время».
«Я не думаю, что мы все еще можем называть Лукашенко законным (президентом — ред.), потому что в Беларуси нет свободных демократических выборов», — отметил Науседа.