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Около трех тысяч минчан стоят на площади Независимости

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  • 14.08.2020, 16:00
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Около трех тысяч минчан стоят на площади Независимости

К ним движется колонна работников МТЗ.

Три тысячи демонстрантов собрались на площади Независимости, сообщает Telegram-канал «Нашей Нiвы». С мегафонами они требуют выхода главы исполкома, отставки Лукашенко и Ермошиной. Тем временем рабочие МТЗ большой колонной вышли из проходной.

Бородатый рабочий лидер забастовки МТЗ, внешне чем-то похожий на Фиделя Кастро, но с набитой на руке Погоней, перед началом колонны заявил журналистам и участникам забастовки: «Если сегодня кто-то из участников исчезнет, весь МТЗ встанет в понедельник».

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