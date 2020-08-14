Cолигорские шахтеры потребовали арестовать Лукашенко и Ермошину 20 14.08.2020, 17:59

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Фото: tut.by

Сотрудники «Беларуськалия» требуют новых выборов и роспуска ОМОНа.

Сегодня на площадке около головного здания «Беларуськалий» проходит встреча сотрудников предприятия с руководством. На протяжении дня в городе проходили стихийные акции протеста и встреча с руководством города, пишет tut.by.

Павел Соколовский, зампредседателя независимого профсоюза горняков первого рудоуправления, рассказал, что вчера в соцсетях появилась информация об инициативе работников встретиться с руководством предприятия. Требования, которые выставляет народ: остановить насилие в стране, отпустить задержанных на акциях протеста и провести расследование, наказав тех, кто их избил, пересчитать голоса на прошедших выборах президента.

В 16.56, хотя встреча назначена на 17.00, к людям вышел генеральный директор Беларуськалия Иван Головатый. На площадке организован звук, Иван Иванович говорит в микрофон, но люди просят говорить еще громче, потому что последним рядам не слышно.

Головатый сказал, что его, как и всех, переполняют переживания.

— Последние годы мирно трудились, строили предприятие и страну, и только вы можете понимать, чего нам стоило строить предприятие последние пять лет.

Он сказал, что ему тоже непонятно насилие, которое мы видим последние дни, это боль, которую мы разделяем все вместе.

Люди начали хлопать и кричать «Выпускай!», «Свабоду!». Люди требуют ответить, кто отдал прямой приказ ОМОНу.

— На самом деле, так просто не получится! Я руковожу предприятием и не собираюсь стоять в стороне от коллектива и вопросов, которые есть, я прошу в том числе вашей помощи, чтобы мы поддерживали друг друга, — сказал Головатый.

— Сколько рабочих не вышли на работу по вине содержания в СИЗО, какие к ним будут приняты меры, как кормить детей? — спросила женщина.

По словам Головатого, за 3 дня задержали 31 человека с предприятия. На сегодня 24 освобождены. Никто не был уволен из-за задержаний и не будет уволен после.

Люди кричат, чтобы освободили всех. Головатый утверждает, что информация в чатах, не соответствует действительности. Народ его слова освистал.

Вышел мужчина и потребовал освободить заключенных, Сергея Тихановского, арестовать Лукашенко, Ермошину.

— Акции протеста по всей Беларуси не прекратятся, пока эти требования не будут выполнены! — прокричал мужчина.

Народ его поддерживает аплодисментами и скандирует «Уходи!» На импровизированную сцену вышел правозащитник.

— Прошу поднять руки тех, кто голосовал за Тихановскую! — сказал он.

Руки подняли почти все.

— Прошу поднять руку тех, кто голосовал за Лукашенко!

Руку подняли шесть человек, в том числе Иван Головатый.

Правозащитник задал вопрос, с кем Головатый — с народом или нет. Головатый сказал, что он с коллективом, но надо собираться и обсуждать вопросы, которые есть в коллективе. Народ кричит «Ганьба».

Слово взял механик:

— Сегодня в обед на промплощадке первого рудоуправления состоялась встреча работников промплощадки, она переросла в стихийное собрание. Все присутствующие однозначно против насилия над народом.

Механик назвал ситуацию в стране позором правоохранительных органов Беларуси. Люди скандируют «Позор!»

Он отметил, что во время предвыборной кампании на улицах не было ни одного представителя Лукашенко, который собирал за него подписи, в то же время было много тех, кто собирал их за других кандидатов.

На сцену вышел мужчина, стал поднимать майку и показал свои побои. Его забрал ОМОН возле Дома пионеров, по словам парня, за компанию. Люди кричат «Жыве Беларусь!»

На встрече попросили принять меры и освободить Солигорск от отряда особого назначения как утратившего доверие граждан и ходатайствовать о расформировании отряда с лишением сотрудников воинских званий без права восстановления на службу в органы МВД.

Люди просят привлечь к ответственности тех, кто превысил полномочия во время и после избирательной кампании, не исполнивших свои обязанности добросовестно согласно законодательству Беларуси.

Также шахтеры и другие сотрудники Беларуськалия на встрече выдвинули требование признать выборы недействительными и провести новые выборы с новым ЦИК и привлечением независимых наблюдателей.

Люди просят сохранить зарплату людям, задержанным за участие в мирных протестах и оказать им правовую и медицинскую помощь. Перед оглашением последнего пункта механик спросил Головатого:

— Иван Иванович, мы стоим здесь, вы отвечаете на вопросы. У вас дрожит голос. А перед вами стоит ваша совесть…

Люди скандируют «Молодец!»

— Вы будете дружите с совестью? — продолжил механик.

Последний пункт, который озвучил механик, — приостановить производство на неопределенный срок до выполнения требований.

У Головатого спросили, верит ли он, что у Лукашенко — 80% голосов, а у Тихановской — 10%. Он сказал, что он не член ЦИК и не будет комментировать этот вопрос.

— Я голосовал за президента и основная часть граждан республики, — сказал он.

Но люди кричат «Позор!»

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