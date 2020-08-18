Глава немецкого бундестага: Режиму Лукашенко пришел конец 2 18.08.2020, 22:31

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Вольфганг Шойбле

Кадры протестов в Беларуси говорят сами за себя.

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) призвал власти Беларуси прекратить применение силы в отношении участников мирных протестов. "Когда диктатору приходит конец, лучше всего найти способ отказаться от дальнейшего насилия", - заявил Шойбле во вторник, 18 августа, в интервью DW, добавив, что для него является "очевидным, что режиму в Беларуси пришел конец".

В свою очередь Европа должна со всей четкостью продемонстрировать, что "использует все свои возможности для того чтобы настаивать на соблюдении прав человека, демократии и отказе от насилия", - подчеркнул Шойбле.

При этом европейцы не стремятся к переделу сфер влияния, а осознают свою ответственность - в том числе за своих соседей, пояснил немецкий политик. "Когда выступают за права человека, принцип ненасилия, демократию, то это направлено не против кого-либо, тем более не против России", - заявил он.

По словам спикера бундестага, важно урегулировать сложившуюся ситуацию ненасильственными методами. "Для диктатора в Беларуси было бы разумным, наконец, осознать, что кадры с демонстраций - в том числе тех, которые он попытался организовать - говорят сами за себя", - добавил Шойбле.

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