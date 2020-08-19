Бессрочный протест — до победы! 18 Дмитрий Бондаренко

19.08.2020, 19:17

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фото: nn.by

Мы не можем стоять на месте.

Ситуация в стране подошла к критической черте. Окончательно спятивший узурпатор вместе с узкой кликой пытается взять реванш, снова задействовав дуболомов из ОМОНа против протестующих. А в это время одни лидеры общественного мнения призвали белорусов к «передышке», а другие — бегут наперегонки, чтобы начать диалог с людоедом, забыв о пристойности и томящихся в застенках лидерах.

Со всех сторон идут призывы признать главным органом белорусской оппозиции непонятный Совет, в котором наряду с приличными людьми полно сомнительных личностей, а главным органом, координирующим Всебелорусскую забастовку, собрание самоназначенных проходимцев.

Сотни тысяч рабочих сегодня поставили на кон все. В условиях Беларуси все — это означает возможность работать. Они из самых благородных побуждений поддержали протестующих и из-за бесчинства и садизма властей начали Всебелорусскую забастовку. В случае нашего поражения многие из бастующих потеряют работу, а значит, возможность кормить свои семьи, будут вынуждены уехать за границу в поисках работы.

Многие тысячи протестовавших, если кровавый таракан удержится, получат огромные уголовные сроки и отправятся в белорусские (а может, и в сибирские) концлагеря на многие годы, где попадут в полную власть своих милицейских мучителей.

В случае нашего неуспеха миллионы умных, порядочных и высококвалифицированных белорусов покинут страну, а на их место завезут гастарбайтеров из Китая, Средней Азии и Кавказа. Ведь жителям Дроздов не захочется снижать свой уровень жизни. Им будут нужны новые рабы.

И вот в такой невероятно драматической ситуации нам предлагают признать, что нашим лидером является Маша Колесникова, которая для белорусов говорит одно, а для немцев и других представителей Запада заявляет, что вводить санкции против кровавого тирана (как сообщают белорусские врачи, от пуль, гранат и пыток спецментов погибли несколько десятков белорусских граждан) еще рано или уже поздно.

Нас хотят убедить, что Ольга Ковалькова, выпускница Академии МВД, многолетняя помощница «депутатки»-назначенки Канопацкой, и есть наш оппозиционный лидер. А уже целых два дня как «взбунтовавшийся» чиновник-многостаночник Павел Латушко будет определять нашу с вами международную политику.

Нам доводят, что адвокат Максим Знак, который вместе с другими адвокатами с упорством дятла рассказывал нам, что сидящий в скотских условиях тюрьмы КГБ Виктор Бабарико «бодр», «бодр» и «бодр», может руководить протестами и защищать белорусский народ.

Наши настоящие лидеры, находящиеся в застенках режима, Сергей Тихановский, Николай Статкевич и Павел Северинец, еще в самом начале исторических событий честно и прямо сказали белорусскому народу, что победить диктатуру можно только путем массовых долговременных протестов и забастовок. Наши герои повторили, по сути, на новом витке истории знаменитые слова великого Черчилля, обращенные к британской нации, что «только кровь, тяжелый труд, пот и слезы принесут победу».

Ситуация требует от белорусов решительности, твердости и достойных этому вызову лидеров, а не подставных фигур, стремящихся нас успокоить, заболтать протесты и украсть у нас победу.

Унывать абсолютно не стоит. В эту кампанию Лукашенко и его службы, казалось бы, не раз держали ситуацию под контролем, однако когда на историческую арену выходит народ, все махинации лукавого становятся бесполезными.

Сегодня за нас весь мир.

Как сказал один из лидеров стачкома солигорских шахтеров, «у нас есть основные требования, и мы будем их добиваться. Это отставка Лукашенко и освобождение всех политзаключенных. Мы не можем остановиться. Только вперед!»

И мне очень нравится лозунг молодых блогеров, которые стали мотором перемен в Беларуси: «Бессрочная забастовка и протест — до свержения режима. Нас много, и мы победим!»

Дмитрий Бондаренко, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь»

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