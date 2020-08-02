Агентство Moody's снизило рейтинг «РуссНефти» Гуцериева до преддефолтного 2.08.2020, 13:41

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Вероятность дефолта кампании по банковскому долгу возросла.

Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило корпоративный рейтинг российской нефтяной компании «РуссНефть» до «Caa2» с «Caa1», прогноз по рейтингу негативный, говорится в пресс-релизе агентства, сообщает tut.by.

Вместе с тем агентство понизило рейтинг вероятности дефолта компании до «Caa3-PD» с «Caa1-PD».

Понижение рейтингов «РуссНефти», по мнению агентства, отражает «значительно возросшую вероятность дефолта, включая потенциальную реструктуризацию долга, в течение следующих 12−18 месяцев». Понижение также отражает ожидания Moody’s, что процент возврата при дефолте может быть выше 65%.

Агентство добавляет, что негативный прогноз по рейтингу отражает сохраняющуюся неопределенность в отношении способности «РуссНефти» значительно улучшить свою ликвидность, что еще больше увеличивает вероятность дефолта по банковскому долгу, включая потенциальную реструктуризацию долга.

Moody’s пишет, что по состоянию на конец 2019 года займы «РуссНефти» состояли в основном из кредита от банка ВТБ, на который пришлось 92% долгового портфеля компании. Компания должна гасить непогашенную задолженность в размере 1,17 миллиарда долларов ежеквартальными платежами на общую сумму 91 миллион долларов в год в 2020—2025 годах и осуществить окончательный платеж в размере 625 миллионов долларов в 2026 году. В марте «РуссНефть» в отчетности сообщала, что планирует провести переговоры с основным кредитором компании, ВТБ, о реструктуризации задолженности, отмечает ПРАЙМ.

Повышение рейтингов «РуссНефти» будет зависеть от существенного улучшения компанией ликвидности и управления ею. Moody’s при этом может понизить рейтинги компании, если она, в частности, не сможет улучшить свою ликвидность, увеличив вероятность дефолта по своим долговым обязательствам, в том числе в форме реструктуризации долга.

В марте агентство Fitch снизило рейтинг «РуссНефти» до преддефолтного из-за ухудшения ликвидности и слабого корпоративного управления. Аналитиков беспокоили низкие цены на нефть и поручительства компании по кредитам, отмечало РБК.

«РуссНефть» входит в число крупнейших нефтяных компаний в России по объемам добычи. Семье Гуцериевых принадлежит 60% акций «РуссНефти», швейцарскому трейдеру Glencore — 25%.

В первом квартале 2020 года, когда Минск и Москва вели спор о цене на нефть, лишь нефтяные компании группы «Сафмар» Гуцериева смогли подставить плечо властям Беларуси и отгружали сырье на НПЗ в Новополоцке и Мозыре.

В настоящее время Михаил Гуцериев строит в Беларуси калийный комбинат, а его сын Саид развивает ИТ-компании и Паритетбанк, который купил несколько месяцев назад.