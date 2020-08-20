Надежда Остапчук - лукашистам: Вы поддерживаете убийцу

Надежда Остапчук - лукашистам: Вы поддерживаете убийцу26
- 20.08.2020, 10:32
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Чемпионка мира выступила с жестким заявлением.
Белорусская толкательница ядра, чемпионка мира и Европы по легкой атлетике Надежда Остапчук выступила с критикой в адрес государственного телевидения, сообщает by.tribuna.com:
«Сложный, но очень интересный день для меня. Встретила много новых людей, выслушала огромное количество различных мнений и взглядов по происходящему в нашей стране. Теперь это осталось переварить, осмыслить.
Но самое главное сейчас не забывать про убитых, покалеченных и всех пострадавших от рук «гестаповцев». Помойное ТВ продолжает делать из свободных людей врагов, а мы максимально должны донести до каждого белоруса, у кого нет интернета и показать тот кошмар, что творила эта власть.
Распечатайте фото пострадавших, носите с собой, когда увидите согнанных рабов с флажками, ткните им в лицо фото избитых и скажите, что они поддерживают убийцу. Пусть это будет на их совести, если она есть у них конечно», – написала Остапчук в Facebook.