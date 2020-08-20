«Баста!»: План на 20 августа 15 20.08.2020, 10:49

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Каждый день бессрочный протест - до победы.

«Баста!» и другие независимые телеграм-каналы обратились к белорусам:

— Друзья, власти пока не выполнили ни одного нашего требования. Поэтому мы продолжаем давить на таракана каждый день, не останавливаясь.

- поддерживаем бастующих рабочих по всем городам, приходим к проходным заводов, к зданиям предприятий и организаций.

- вечером в 19.00 собираемся в центре городов (а в Минске - на площади Независимости) и громко озвучиваем наши требования, главное из которых - немедленная отставка Саши-таракана.

- экономический бойкот: не оплачиваем коммунальные платежи, забираем вклады из банков.

Каждый день - до победы!

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