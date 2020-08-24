Хренин хрена не слаще

Хренин хрена не слаще34
- Алексей Мельников
- 24.08.2020, 12:29
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Чем их там, в бункерном корыте, кормят?
Чем их там, в бункерном корыте, кормят?
Злобные, агрессивные.
Такой контраст с мирной Беларусью на улицах.
Хренин. Министр обороны.
Один «бой с тенью» уже закончил – НАТО победил.
Теперь снова пришло время махать кулаками по воздуху – «защищать монументы».
Провокатор.
Про фашизм вспомнил. «Массовые убийства». «Священные места». «Охрана и защита».
Где же ты, герой-антифашист, был, когда фашисты на улицах Беларуси несколько дней стреляли, убивали, избивали? Когда пытали, насиловали, измывались в пыточной на Окрестина?
Почему не поднял армию – не отдал приказ пойти в «священные места», где «охранять и защищать» народ? От массовых преступлений озверевших карателей, забравших морды в маски?
Был занят.
Преданно, по-собачьи, смотрел на главного психопата. Глаз не мог отвести от правящего фашизма.
Алексей Мельников, Livejournal.com