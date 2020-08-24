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Хренин хрена не слаще

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  • Алексей Мельников
  • 24.08.2020, 12:29
  • 18,396
Хренин хрена не слаще
Алексей Мельников

Чем их там, в бункерном корыте, кормят?

Чем их там, в бункерном корыте, кормят?

Злобные, агрессивные.

Такой контраст с мирной Беларусью на улицах.

Хренин. Министр обороны.

Один «бой с тенью» уже закончил – НАТО победил.

Теперь снова пришло время махать кулаками по воздуху – «защищать монументы».

Провокатор.

Про фашизм вспомнил. «Массовые убийства». «Священные места». «Охрана и защита».

Где же ты, герой-антифашист, был, когда фашисты на улицах Беларуси несколько дней стреляли, убивали, избивали? Когда пытали, насиловали, измывались в пыточной на Окрестина?

Почему не поднял армию – не отдал приказ пойти в «священные места», где «охранять и защищать» народ? От массовых преступлений озверевших карателей, забравших морды в маски?

Был занят.

Преданно, по-собачьи, смотрел на главного психопата. Глаз не мог отвести от правящего фашизма.

Алексей Мельников, Livejournal.com

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