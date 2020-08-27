Неизвестные пытались взять штурмом посольство Ливии в Беларуси 18 27.08.2020, 11:42

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Фото: tut.by

(обновлено) Около 30 человек с болгарками перепрыгнули через забор и пытались проникнуть в здание.

Ранним утром 27 августа неизвестные пытались взять штурмом здание посольства Ливии в Беларуси, которое расположено на улице Белорусской в Минске, сообщает корреспондент tut.by с места событий.

В шесть утра около 30 человек с болгарками перепрыгнули через забор и пытались проникнуть в здание. Сотрудники расположенного по соседству посольства Молдовы вызвали милицию.

К зданию прибыл ОМОН, пресек попытку штурма, проверил документы у тех, кто находился в здании. Получив распоряжение от руководства не вмешиваться в происходящее, бойцы ОМОНа покинули территорию посольства.

Как передает наш корреспондент, в здании разбили стекло, выломали дверь. Самого временного поверенного в делах Ливии — его зовут Астейта Мухаммед Марий — пытались вытянуть из здания, но охранникам удалось его отбить. На теле посла синяки.

Сейчас люди, пытавшиеся штурмовать здание, находятся на территории посольства. Они потребовали от сотрудников диппредставительства покинуть здание посольства, иначе они начнут штурм первого этажа. Среди нападавших несколько арабов, остальные — люди славянской внешности, они говорят на чистом русском языке.

Месяц назад уже предпринималась попытка штурма посольства. Как передает корреспондентсо ссылкой на временного поверенного, за ней стоял бывший военный атташе посольства. После этого МИД Ливии обратился за помощью в российские охранные структуры. Был заключен договор с РСБ-групп, которая прислала в Минск своих сотрудников.

Астейта Мухаммед Марий

Советником по безопасности посольства является гражданин России — Станислав Кудряшов, советником по торгово-экономическому сотрудничеству — также россиянин Евгений Шмыков.

По словам дипломатов, МИД Беларуси в происходящее не вмешивается: это территория суверенного государства.

По имеющимся источникам, Ливию в Беларуси представляют сторонники Ливийской национальной армии (войск парламента страны) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Соответственно, штурмовавшие могут быть их оппонентами, сторонниками Правительства национального согласия, контролирующего ливийскую столицу Триполи. Так, об этом написал в своем Telegram-канале известный российский военкор Александр Коц.

Гражданская война и двоевластие в Ливии длятся с 2014 года, а прошлой весной Хафтар развернул наступление с целью захвата столицы, однако по состоянию на сегодняшний день ЛНА скорее терпит поражение, чем побеждает.

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