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В пятницу в Беларуси ожидается до +22 градусов

  • 27.08.2020, 18:01
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В пятницу в Беларуси ожидается до +22 градусов

Будет облачно с прояснениями.

Прохладная дождливая погода ожидается в Беларуси 28 августа, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории страны, днем местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется западный, северо-западный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов выше нуля, днем будет 17-22 градуса тепла.


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