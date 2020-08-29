Глава МИД Латвии: Санкционный список против режима Лукашенко должен быть расширен 4 29.08.2020, 9:13

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Эдгарс Ринкевичс

Над этим будет работать Европейская служба внешних действий.

28 августа в Берлине состоялась встреча министров иностранных дел стран Евросоюза. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс рассказал «Радыё Свабода» об итогах совещания.

- Вы не разочарованы тем, что санкционный список не слишком велик?

- Нет, я думаю, что первоначальная дискуссия была хорошей. Я не ожидал одобрения точного количества людей и точных имен в списке. Я хотел, чтобы мы договорились начать процесс и доработать список как можно скорее. Мы будем давать свои предложения. Я думаю, что его нужно расширить.

Мы не приняли решения, что там должно быть какое-то фиксированное количество лиц. Мы решили, что страны-члены, а также Европейская служба внешних действий (EEAS) будут работать над этим списком. Это должно быть быстрым действием.

- Не слишком ли слаб сигнал, если мы говорим о 20 лицах?

- Мы говорим о примерно 20 лицах. Мы также рассматриваем собственный список лиц, которым будет запрещен въезд в Латвию. Нам вместе нужно послать быстрый сигнал. Тогда, даже если мы начнем с меньшего количества, чем, возможно, мы хотели бы, мы сохраняем возможность добавлять новые имена. И, кстати, аресты журналистов и участников акций протеста продолжаются. Это свидетельствует о том, что нам нужно действовать быстрее. Но между тем я не хочу сказать, что разочарован...

- Санкции и помощь гражданскому обществу — что еще может сделать Евросоюз?

- Эти две вещи на самом деле являются ключевыми. Мы направим сильный сигнал с помощью индивидуальных ограничительных мер или санкций.

Поддержка гражданского общества, тех, кто пострадал - это более сложный и более щекотливый вопрос, чем кажется на первый взгляд. Я не знаю, обратили ли вы внимание, что даже оппозиционные деятели в Беларуси сказали, что они не хотят непосредственно участвовать в акциях, напрямую завязанных на деньги ЕС, чтобы их не обвинили в принятии денег от ЕС, а нас — в подстрекательстве их к чему-то. Таким образом, это довольно деликатная проблема, и я думаю, что нам еще нужно найти способ, как мы действительно можем использовать этот очень мощный инструмент, и как мы можем поддержать тех, кто пострадал.

Кстати, мы в Латвии решили оказать медицинскую и психологическую помощь тем, кто принял страдания. Но мы также должны поддерживать, например, средства массовой информации. С одной стороны, можно поддерживать журналистов через какие-то семинары и взаимодействия, с другой стороны, есть потребности в камерах и другом оборудовании, которое сломала милиция. А у журналистов на это нет денег. Как они могут получить новое оборудование и продолжать свою работу?

Было бы идеально, чтобы мы нашли способ, как их можно поддержать с очень практической точки зрения. Но мы должны сделать это так, чтобы никто не мог сказать, что мы вмешиваемся во внутреннюю политику.

Очень важно, чтобы мы не забыли о Беларуси. Через две-три недели произойдет что-то значимое в другой точке мира, и очень важно, чтобы мы не забыли о том, что будет происходить в той горячей точке, которую мы обсуждаем. Я хочу, чтобы ЕС занимался Беларусью и в будущем, а не только до конца этой недели.

Нам нужно продолжать оказывать политическое давление через механизмы ОБСЕ, через взаимодействие с Россией, через механизм ООН, через двусторонние контакты.

- Вас беспокоят заявления России, что они могут направить войска в Беларусь, а значит ближе к Латвии?

- Если Россия хочет направить войска к белорусской границе или даже через границу, я думаю, что это будет огромной ошибкой. Я думаю, что это будет огромная ошибка с их собственной точки зрения, потому что в этом случае они на самом деле оттолкнут от себя многих белорусов. Я думаю, что все понимают, что НАТО и ЕС не планируют делать ничего плохого для Беларуси. Мы не собирается атаковать Беларусь. Мы не собирается забирать части территории Беларуси, и никто не будет вмешиваться в дела Беларуси. Но совершенно недопустимо то, что мирные демонстранты, журналисты преследуются.

И тогда, конечно, ЕС действует так, как мы действовали много где в мире: в Венесуэле, в любой другой стране, где нарушаются права человека либо нарушаются политические свободы.

Поэтому я думаю, что это будет ошибкой. И хотя я действительно считаю, что это маневрирование, это своего рода политическое заявление, но, конечно, мы должны это замечать. И да, я считаю, что если эти войска будут там, если они будут ближе к границам Латвии, то, конечно, нам нужно обсудить в НАТО, какие дополнительные меры безопасности мы можем принять.